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Российская газета
Российская газета

Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада

В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали.В источнике
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Газета.Ru

Трамп признался в желании ликвидировать Асада

Газета.Ru14:19
РИА Новости

Трамп признал, что хотел устранить Асада

РИА Новости10:20
RT на русском

Трамп признал, что рассматривал вариант «устранения» Асада

RT на русском10:53
Коммерсантъ

Трамп признался, что хотел убить Асада

Коммерсантъ10:39
ТАСС

Трамп признал, что хотел ликвидировать Асада

ТАСС10:57
Rambler News Service

Трамп признался в желании убить президента Сирии

Rambler News Service10:12
Интерфакс

Трамп признался, что собирался ликвидировать Асада

Интерфакс09:44

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец называет вопрос таких расчетов между Пенсионным фондом и бюджетом техническим, а финансовые проблемы связывает с пандемией коронавируса COVID-19: - Это нормальная штатная ситуация, на самом деле так происходит каждый год.
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным
Новые Известия07:03
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Sony снизила прогноз выпуска PlayStation 5 из-за проблем с компонентом

Sony Corp сократила предполагаемый объем производства игровой консоли следующего поколения PlayStation 5 в текущем финансовом году на 4 млн единиц - примерно до 11 млн единиц, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Sony снизила прогноз выпуска PlayStation 5 из-за проблем с компонентом
Интерфакс07:46
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известия15:04
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM

Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТ15:31
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Евсеев оценил игру Кругового пятой точкой. И отругал — тоже

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил прием своего бывшего игрока Данила Кругового в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1). Сейчас Круговой выступает за «Зенит», в этой игре он принял мяч пятой точкой.
Спорт-Экспресс15:20

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАСС14:09
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