Армия и оружие
РИА НовостиТрамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа может отправить 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток для "противостояния Ирану", об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.Life.ru04 декабря в 18:25
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Fox News: Пентагон хочет увеличить число военных на Ближнем Востоке на 7 тыс
Коммерсантъвчера в 22:50
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Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
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Welt: Подозреваемый в убийстве в Берлине не дает показаний
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Общество
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Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
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ГИБДД планирует внести изменения в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав.
Армия и оружие
В Донбассе погибли украинские диверсанты, готовившие провокацию
На линии соприкосновения в Донбассе погибли двое полковников спецназа Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили провокацию.
Политика
На случай провала переговоров в Париже у Киева есть «план Б»
Если Киеву не удастся добиться прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе — читай: не удастся продавить свой вариант захвата этой территории — то украинские власти подготовили на этот счет «план Б». Об этом сегодня, 5 декабря, заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время своего выступления в Лондоне.
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Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Авто
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Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунда, как у «желтых жилетов» во Франции.
Армия и оружие
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Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
Футбол
Греческий АЕК может возглавить Массимо Каррера
Ранее стало известно, что Слуцкий не возглавит греческий клуб. Греческий АЕК продолжает искать главного тренера.
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Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
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В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»
В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
Авто
Официально представлен обновленный спорткар Jaguar F-Type
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Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
Политика
Туск предупредил о проблемах для неспособной защитить Украину Европы
Туск говорил о важности поддерживать Украину и ранее.
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Журнал Time поместил Зеленского на обложку
Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку номера, который выйдет 16 декабря, президента Украины Владимира Зеленского.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
Здоровье
В двух больницах Приморья медкарты заменили браслетами со штрих-кодом
Пилотный проект реализуется сразу в двух медучреждениях Приморья, онкологическом диспансере и краевой клинической больнице № 2, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.