с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию.

Трамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию

Общество Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.

Экономика Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».

Религия В РПЦ призвали не приравнивать суррогатное материнство к донорству Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.

Происшествия Под Екатеринбургом горит склад с покрышками Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Энергетика Новак рассказал о цене на топливо в России Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Политика На случай провала переговоров в Париже у Киева есть «план Б» Если Киеву не удастся добиться прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе — читай: не удастся продавить свой вариант захвата этой территории — то украинские власти подготовили на этот счет «план Б». Об этом сегодня, 5 декабря, заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время своего выступления в Лондоне.

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Авто На АвтоВАЗе появился стенд для проведения ресурсных испытаний авто Испытания на новом стенде позволят инженерам оценивать конструкцию автомобилей в условиях, максимально приближенным к условиям их эксплуатации, выполняя эту работу еще быстрее и качественнее.

Футбол Греческий АЕК может возглавить Массимо Каррера Ранее стало известно, что Слуцкий не возглавит греческий клуб. Греческий АЕК продолжает искать главного тренера.

Авто Официально представлен обновленный спорткар Jaguar F-Type Продажи новинки компания Jaguar начнет с комплектации First Edition в кузовах купе и кабриолет, которую можно будет укомплектовать 380- или 450-сильным моторами.

Общество Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.

Политика Журнал Time поместил Зеленского на обложку Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку номера, который выйдет 16 декабря, президента Украины Владимира Зеленского.