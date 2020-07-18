Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода... И я также не соглашаюсь с заявлениями относительно того, что, если бы все носили маски, все это просто исчезло бы.

Вашингтон, 18 июля 2020, 03:23 — REGNUM Идею советовать всем гражданам США носить защитные маски для борьбы с пандемией коронавируса отверг американский президент Дональд Трамп. Об этом он 17 июля завил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп заявил, что не будет советовать гражданам носить защитные маски

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