Коронавирус
REGNUMТрамп заявил, что не будет советовать гражданам носить защитные маски
Вашингтон, 18 июля 2020, 03:23 — REGNUM Идею советовать всем гражданам США носить защитные маски для борьбы с пандемией коронавируса отверг американский президент Дональд Трамп. Об этом он 17 июля завил в интервью телеканалу Fox News.
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Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода... И я также не соглашаюсь с заявлениями относительно того, что, если бы все носили маски, все это просто исчезло бы.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ 21:59
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Действенным способом в борьбе с сонливостью станет и чистая питьевая вода.
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Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
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