Экономика
РИА НовостиТрамп заявил, что не готов отменить пошлины на китайскую продукцию
Президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идёт. "Я этого не сделаю", - ответил он на вопрос журналиста о заявлениях Китая, что условием для заключения первого этапа торговой сделки является отмена пошлин США, введённых ранее.
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Полотна Кустодиева и Петрова-Водкина выставят на торгах MacDougall’s
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На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов
На поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по мосту через Керченский пролив в Крым, продали 3,4 тыс. билетов.
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OLED-экран для Xiaomi Mi Note 10 имеет неожиданное происхождение
Вскоре после презентации Xiaomi Mi Mix Alpha выяснилось, что первый в индустрии экран, который огибает корпус смартфона, будет поставляться именно компанией Visionox.
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Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Политика
Зеленский оценил разведение сил в районе Золотого
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшаром Халитом Чевиком оценил разведение сил и средств в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
RT на русском 11:38
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Экс-солистка SEREBRO Титова обвинила Серябкину в хамстве и грубости
Экс-солистка SEREBRO Ирина Титова в эфире YouTube-шоу «Антителек» рассказала о конфликте в коллективе.
Территория новостей 12:10
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Ахмат — Урал 0:0
Metaratings 13:21
Авто
Началось строительство завода по запуску электромобилей Lucid Motors
В США началось строительство завода по выпуску электромобилей Lucid Motors.
Letnews.ru 08:14
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На фоне обвала рейтинга «Death Stranding» рекламирует реальные бренды
Еще задолго до выхода «Death Stranding» было известно, что в игре будет большое количество рекламы реально существующих брендов.
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Шоу-бизнес
Дерзкая челка: сменившую образ Лорак захвалили
Волосы артистки стали ярче благодаря каштановому отливу. Также Ани Лорак сделали дерзкую челку.
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Maruv представила новый клип, снятый на киевской окраине
Украина.ру 08:21
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Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии
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Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда 03:10
Политика
Экс-президент Бразилии Лула да Силва выходит на свободу
Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
Вести.Ru 15:22
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
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Общество
Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку
Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Primpress.ru вчера в 21:09
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд
Sportbox.RU 15:56
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Гаджеты
Huawei готовит смартфон Y9s с выдвижной камерой
Huawei Y9s оснастят экраном без каких-либо вырезов, в котором будут узкие боковые и верхняя рамка, а фронтальную камеру в аппарате установят выдвижную.
Astera вчера в 07:50
Гаджеты
Samsung продолжает демпинговать, снижая цены на популярные смартфоны
Как сообщает источник, компания Samsung снизила цены на новенькие смартфоны Galaxy A50s и Galaxy A30s.
iXBT.com 08:03
Общество
Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости 12:52
Общество
Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков
Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
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Политика
Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН
Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.
Газета.Ru 14:37
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Мужчину похитили в автоцентре на Рублевском шоссе
Двое неизвестных связали и похитили мужчину в одном из автоцентров, а затем скрылись на своем автомобиле.
Газета.Ru 14:09