Экономика
РИА НовостиТрамп заявил, что не готов отменить пошлины на китайскую продукцию
Президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идёт. "Я этого не сделаю", - ответил он на вопрос журналиста о заявлениях Китая, что условием для заключения первого этапа торговой сделки является отмена пошлин США, введённых ранее.
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Космос
Женщины впервые посетили открытый космос без мужчин
UfacityNews.ru 07:03
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 07:44
Происшествия
Суд обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество на 6,3 млрд руб, принадлежавшее главе банковского отдела управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину и его близким.
РБК 11:26
Киберспорт
На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding
Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru 10:55
Шоу-бизнес
Бузова обращалась в полицию из-за побоев от Тарасова
Телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за избиений бывшим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:50
Армия и оружие
Первый серийный Су-57 поступит на вооружение ВКС до конца года
Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель Су-57 до конца этого года.
РБК 10:23
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Политика
Трамп может приехать на Парад Победы в Москву
Вести.Ru 10:59
Политика
Комитет ООН отклонил предложение РФ о возможности его переноса из США
Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению проголосовал против предложения Москвы.
Говорит Москва 10:48
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Экономика
Статус особой экономической зоны присвоили Кашире
Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа присвоили подмосковной Кашире в соответствии с постановлением правительства России.
Подмосковье Сегодня 09:53
Футбол
Гризманн и Месси не разговаривают на тренировках «Барселоны»
Футболисты "Барселоны" Антуан Гризманн и Лионель Месси не общаются друг с другом на тренировках команды.
Pravda.Ru 09:22
Общество
Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве
Московский Комсомолец вчера в 14:20
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Транспорт
Начались продажи билетов на поезда в Крым
В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
Политика
Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
Культура
Умер автор песен Лещенко и Кобзона
Песню Маркелова на стихи Григория Поженяна "С Днем Победы, капитан!" исполнил ныне покойный Иосиф Кобзон, а первым исполнителем композиции "Кижи" стал Лев Лещенко.
ТВ Центр 02:25
Общество
Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру
Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail.
Ведомости 10:14
Технологии
МТС представила устройство для наблюдения за подчиненными
МТС вывела на рынок систем безопасности собственные устройства из сферы интернета вещей.
Ведомости вчера в 15:05
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины, о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM 10:24
Политика
Цемах решил дать показания по делу MH17
Экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого СМИ Украины назвали "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17), решил дать показания.
Народные новости вчера в 17:44
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
РИА Новости 03:40
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» случился сбой
Всплеск жалоб на работу «Сбербанк Онлайн» наблюдается и на сервисе Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 16:00 мск.
РБК 09:25
Армия и оружие
Украина обвинила ДНР в срыве разведения войск
Украина обвинила представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в срыве разведения сил в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.
Lenta.ru 11:10