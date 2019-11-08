Президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идёт. "Я этого не сделаю", - ответил он на вопрос журналиста о заявлениях Китая, что условием для заключения первого этапа торговой сделки является отмена пошлин США, введённых ранее.

Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на китайскую продукцию

Общество «Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".

Происшествия Суд обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Черкалина Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество на 6,3 млрд руб, принадлежавшее главе банковского отдела управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину и его близким.

Киберспорт На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.

Шоу-бизнес Бузова обращалась в полицию из-за побоев от Тарасова Телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за избиений бывшим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, сообщает Telegram-канал Mash.

Политика В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.

Общество Синоптик пообещал аномально теплую зиму Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.

Шоу-бизнес Савичева рассказала о расставании с мужем Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.

Экономика Статус особой экономической зоны присвоили Кашире Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа присвоили подмосковной Кашире в соответствии с постановлением правительства России.

Футбол Гризманн и Месси не разговаривают на тренировках «Барселоны» Футболисты "Барселоны" Антуан Гризманн и Лионель Месси не общаются друг с другом на тренировках команды.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Транспорт Начались продажи билетов на поезда в Крым В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.

Политика Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.

Политика Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.

Культура Умер автор песен Лещенко и Кобзона Песню Маркелова на стихи Григория Поженяна "С Днем Победы, капитан!" исполнил ныне покойный Иосиф Кобзон, а первым исполнителем композиции "Кижи" стал Лев Лещенко.

Общество Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail.

Технологии МТС представила устройство для наблюдения за подчиненными МТС вывела на рынок систем безопасности собственные устройства из сферы интернета вещей.

Политика Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины, о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.

Политика Цемах решил дать показания по делу MH17 Экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого СМИ Украины назвали "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17), решил дать показания.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Общество В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» случился сбой Всплеск жалоб на работу «Сбербанк Онлайн» наблюдается и на сервисе Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 16:00 мск.