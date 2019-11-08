Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил, что не готов отменить пошлины на китайскую продукцию

2 фото
Президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идёт. "Я этого не сделаю", - ответил он на вопрос журналиста о заявлениях Китая, что условием для заключения первого этапа торговой сделки является отмена пошлин США, введённых ранее.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы США потеряли импульс роста. Куда подевался оптимизм инвесторов?

РБК09:24

Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на китайскую продукцию

РИА Новости11:02

Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на продукцию из КНР

ПРАЙМ11:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 11:31, Ашберн
Космос

Женщины впервые посетили открытый космос без мужчин

UfacityNews.ru 07:03
Общество

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 07:44
Происшествия

Суд обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество на 6,3 млрд руб, принадлежавшее главе банковского отдела управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину и его близким.
РБК 11:26
Киберспорт

На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding

Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru 10:55
Шоу-бизнес

Бузова обращалась в полицию из-за побоев от Тарасова

Телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за избиений бывшим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:50
Армия и оружие

Первый серийный Су-57 поступит на вооружение ВКС до конца года

Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель Су-57 до конца этого года.
РБК 10:23
Политика

В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Политика

Трамп может приехать на Парад Победы в Москву

Вести.Ru 10:59
Политика

Комитет ООН отклонил предложение РФ о возможности его переноса из США

Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению проголосовал против предложения Москвы.
Говорит Москва 10:48
Единоборства

Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Lenta.ru 10:03
Шоу-бизнес

Савичева рассказала о расставании с мужем

Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Экономика

Статус особой экономической зоны присвоили Кашире

Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа присвоили подмосковной Кашире в соответствии с постановлением правительства России.
Подмосковье Сегодня 09:53
Футбол

Гризманн и Месси не разговаривают на тренировках «Барселоны»

Футболисты "Барселоны" Антуан Гризманн и Лионель Месси не общаются друг с другом на тренировках команды.
Pravda.Ru 09:22
Общество

Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве

Московский Комсомолец вчера в 14:20
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Транспорт

Начались продажи билетов на поезда в Крым

В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
Политика

Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Происшествия

Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

Lenta.ru 06:05
Культура

Умер автор песен Лещенко и Кобзона

Песню Маркелова на стихи Григория Поженяна "С Днем Победы, капитан!" исполнил ныне покойный Иосиф Кобзон, а первым исполнителем композиции "Кижи" стал Лев Лещенко.
ТВ Центр 02:25
Общество

Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру

Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail.
Ведомости 10:14
Технологии

МТС представила устройство для наблюдения за подчиненными

МТС вывела на рынок систем безопасности собственные устройства из сферы интернета вещей.
Ведомости вчера в 15:05
Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины, о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM 10:24
Политика

Цемах решил дать показания по делу MH17

Экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого СМИ Украины назвали "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17), решил дать показания.
Народные новости вчера в 17:44
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости 03:40
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» случился сбой

Всплеск жалоб на работу «Сбербанк Онлайн» наблюдается и на сервисе Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 16:00 мск.
РБК 09:25
Общество

В Грузии начались столкновения противников ЛГБТ и полиции

Взгляд.ру 10:49
Армия и оружие

Украина обвинила ДНР в срыве разведения войск

Украина обвинила представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в срыве разведения сил в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.
Lenta.ru 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дональд Трамп
45-й президент США
Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное