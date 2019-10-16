Российская помощь Сирии не является причиной для беспокойства, заявил, как передает в среду агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии

Политика СМИ сообщили о кибероперации США против Ирана В связи с нападением на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии Соединённые Штаты провели против Ирана, который считают причастным к этому инциденту, секретную кибератаку.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Происшествия 35 паломников погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии Как минимум 35 паломников погибли, четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика на западе Саудовской Аравии, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на представителя полиции.

Политика Эрдоган унизил главу МИД Германии Немецкая пресса заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу МИД Германии Хайко Мааса.

Политика Кремль назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР Требование Киева о роспуске самопровозглашенных республик Донбасса для выполнения Минских соглашений является «новыми вводными», которые «весьма неожиданны» как для Москвы, так и для Берлина и Парижа.

Армия и оружие Американский эсминец Porter покинул порт Одессы Как сообщает агентство УНИАН, пресс-служба СБУ по Одесской области проинформировала, что из порта Одессы вышел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.

Экономика В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Общество «Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.