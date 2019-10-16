Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп заявил, что не против российской помощи Сирии

Российская помощь Сирии не является причиной для беспокойства, заявил, как передает в среду агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии

Российская газета12:22

Трамп положительно высказался о российской помощи Сирии

Газета.Ru11:50

Трамп: курды не ангелы

RT на русском10:55

Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии

Московский Комсомолец11:28

Трамп одобрил российскую помощь Сирии

Известия11:16

Президент США Дональд Трамп не против российском помощи Сирии

Эхо Москвы11:31

Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии

Интерфакс11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Политика

СМИ сообщили о кибероперации США против Ирана

В связи с нападением на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии Соединённые Штаты провели против Ирана, который считают причастным к этому инциденту, секретную кибератаку.
Профиль 07:53
Фигурное катание

Российскую фигуристку Кошевую дисквалифицировали на два года за допинг

Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
РИА Новости 03:15
Космос

В США представили униформу для экипажей суборбитальных кораблей

Образцы униформы для экипажей суборбитальных кораблей представили в среду компании Virgin Galactic, а также Under Armour.
ТАСС 13:56
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Происшествия

35 паломников погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии

Как минимум 35 паломников погибли, четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика на западе Саудовской Аравии, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на представителя полиции.
РБК 19:02
Политика

Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии

Газета.Ru 16:37
Армия и оружие

Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии

РИА Новости 18:50
Шоу-бизнес

Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции

Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Политика

Эрдоган унизил главу МИД Германии

Немецкая пресса заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу МИД Германии Хайко Мааса.
Взгляд.ру 15:10
Происшествия

В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 125 человек

ТАСС 03:05
Политика

Кремль назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Требование Киева о роспуске самопровозглашенных республик Донбасса для выполнения Минских соглашений является «новыми вводными», которые «весьма неожиданны» как для Москвы, так и для Берлина и Парижа.
Аргументы и Факты 08:58
Армия и оружие

Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы

Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Sudostroenie.info вчера в 04:29
Политика

МИД Украины назвал альтернативу отказа от формулы Штайнмайера

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, какова альтернатива формуле Штайнмайера – процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе.
Свободная Пресса вчера в 01:34
Кино

Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах

Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru вчера в 08:45
Экономика

В НСО депутаты требуют от кабмина обосновать рост тарифов на капремонт

Идею повышения тарифов на капитальный ремонт не поддержали и депутаты Олег Сметанин, Ашот Рафаелян, Майис Мамедов.
RuNews24.ru 17:38
Армия и оружие

Американский эсминец Porter покинул порт Одессы

Как сообщает агентство УНИАН, пресс-служба СБУ по Одесской области проинформировала, что из порта Одессы вышел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.
Московский Комсомолец 18:30
Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru 13:16
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике

Телепрограмма 14 октября в 11:36
Общество

Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество

«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM 15:30
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

Вести.Ru 10:14
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели GDI

Оказалось, что проблемными являются двигатели GDI объемом 2,0 и 2,4 литра, в которых есть конструктивные дефекты.
Tvoe-avto.com вчера в 10:38
Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

Российская газета 07:18
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым

Студия Sony Pictures опубликовала первый тизерный трейлер фильма "Лед 2" с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях.
Газета.Ru 10:07
Общество

Россияне назвали профессии охранника и бухгалтера самыми скучными

Самой скучной профессией россияне назвали работу охранника.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное