Президент США Дональд Трамп заявил, что очень серьезно относится к проблемам экологии и не считает теорию глобального потепления обманом.

Трамп заявил, что не считает теорию глобального потепления обманом

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