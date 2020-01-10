Политика
ТАССТрамп заявил, что не считает теорию глобального потепления обманом
Президент США Дональд Трамп заявил, что очень серьезно относится к проблемам экологии и не считает теорию глобального потепления обманом.
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Футбол
Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Происшествия
В Новосибирске подросток чуть не погиб в аквапарке
Уголовное дело возбудили следователи СК в Новосибирске после происшествия в аквапарке "Аквамир", где в среду чуть не утонул 16-летний подросток, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Культура
Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»
Фантастическая драма «Вторжение» стартовала в прокате 1 января этого года.
Политика
Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
Экономика
Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»
Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Технологии
Samsung официально представила «искусственного человека» Neon
Исследовательская группа Samsung Star Labs официально представила «искусственного человека» Neon.
Авто
Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium
Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.
Происшествия
В Иране представили первый отчет о крушении украинского Boeing
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал не поддаваться спекуляциям и дождаться первых предварительных итогов расследования случившегося.
Общество
Украинский боксер Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом
Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал неоднозначное видео на религиозную тематику, на кадрах которого присутствовали солдаты, а заканчивался ролик надписью: "Благодарим за помощь в съемках Вежливых людей".
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов на Бали
Настасья Самбурская раскритиковала соотечественников, которые, как и она, отправились на новогодние каникулы на остров Бали.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Армия и оружие
Путину показали макет российского авианосца
Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали макет авианосца на выставке перспективного вооружения Военно-морского флота (ВМФ) в Севастополе.
Гаджеты
Умная лампочка Xiaomi Mijia LED Bulb будет продаваться с подарками
Авто
Объявлены цены на BMW 2-Series Gran Coupe для России
Компания BMW рассекретила российские прайсы на BMW 2-Series Gran Coupe. Базовая модификация авто обойдется россиянам в 1 990 000 рублей.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
Гаджеты
Стабильная Android 10 пришла на Honor 20i, Honor 10 Lite и ещё четыре модели Huawei
По данным источника, уже не тестовая, а стабильная EMUI 10 доступна для смартфонов Huawei Enjoy 10 Plus (Y9 Prime 2019), Huawei Maimang 8, Huawei Maimang 7 (он же Mate 20 Lite), Huawei Maimang 8 (он же Huawei P Smart+ 2019), Huawei Nova 4e, Honor 20i, Honor 10 Youth Edition (он же Honor 10 Lite).
Общество
«30 рублей»: вход в магазин «Под шпилем» стал платным
Негласный символ города магазин «Под шпилем» стал платным. То есть вход в него - платный: 30 рублей.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Общество
Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению
Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Шоу-бизнес
Внучка Боярского восхитила фанатов нарядом с глубоким декольте
Наследница знаменитого российского актёра театра и кино Михаила Боярского Екатерина предстала перед публикой в откровенном наряде.