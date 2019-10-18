Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.
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Трамп заявил, что некоторые страны ЕС готовы принять боевиков ИГ*

РИА Новости12:25

Трамп заявил, что некоторые лидеры ЕС впервые выразили готовность принять боевиков ИГ

ТАСС11:59

Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ

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Трамп сообщил о желании стран Европы забрать боевиков ИГ из Сирии

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Трамп сообщил о готовности европейских стран принять боевиков ИГ

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Коммерсантъ14:00

Трамп: Страны ЕС впервые захотели забрать боевиков ИГ

Российская газета13:18
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
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При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек

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Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
RT на русском 19:35
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Ранее сообщалось, что сын наркобарона, известного как Коротышка, был после ожесточенных столкновений задержан в городе Кулиакан (штат Синалоа).
РИА Новости вчера в 23:18
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Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
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В МИД ДНР ответили на заявления Киева об амнистии в Донбассе

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Motorola объявила дату презентации RAZR 2019

Компания пригласила журналистов на презентацию модели, которая пройдёт 13 ноября. О месте мероприятия на данный момент не объявлено.
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Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
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На пятый день протестов в Каталонии пострадали 89 человек, 31 человека задержали. Об этом сообщают газета El Pais и телерадиокомпания RTVE.
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