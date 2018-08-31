Коронавирус
REGNUMТрамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США
Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.
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В США могут снять введенные из-за COVID-19 ограничения на частный сектор к 12 апреля
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Финансы
Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке
Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Авто
Минпромторг расширит программу льготного автокредитования
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Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
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Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о своих ощущениях после ухода из коллектива.
Общество
В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус
Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Армия и оружие
National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО
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Экономика
В России может подорожать импортный алкоголь
В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Здоровье
На Ставрополье подтвержден второй случай заражения коронавирусом
Напомним, 21 марта на Ставрополье был подтвержден первый случай заражения коронавирусом — заразилась теперь уже бывший главный внештатный инфекционист краевого минздрава, которая в первой половине месяца побывала в Испании.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Происшествия
Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию
Кемерово, 24 марта 2020, 15:31 — REGNUM Из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский.
Общество
ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции
Банкоматы с функцией рециркуляции продолжат работать как традиционные: только на выдачу или только на прием наличных, банкам следует отключить лишь сам режим рециркуляции, пояснил Банк России.
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Общество
В России за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Экономика
Индекс Dow Jones взлетел на рекордные 11%
Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта.
Армия и оружие
Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео
Минобороны опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Происшествия
В России пресекли деятельность группы хакеров
В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Единоборства
Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка
Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Экономика
Налоговые льготы для бизнеса приняли в Приморье
Поправки в законодательство Приморского края, устанавливающие налоговые льготы для бизнеса в связи с убытками из-за ситуации с коронавирусом нового типа, приняты законодательным собранием региона.
Шоу-бизнес
Еще одна модель сфотографировалась топлес во время самоизоляции
Ирландско-американская модель Лорен Саммер (Lauren Summer) продемонстрировала подписчикам свой досуг во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Общество
Выплату соцпособий рекомендовали продлить автоматом из-за вируса
В Минтруде рекомендовали регионам страны автоматически продлить выплату социальных пособий на фоне распространения в России коронавируса.