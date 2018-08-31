Коронавирус

REGNUMREGNUMТрамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США

Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.
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Экономическая рецессия может быть страшнее коронавируса, считает Трамп

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В США могут снять введенные из-за COVID-19 ограничения на частный сектор к 12 апреля

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Трамп хочет открыть границы США к Пасхе

Комсомольская правдавчера в 14:00
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Финансы

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
РБК вчера в 02:21
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
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Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

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Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
Саминвестор вчера в 09:39
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Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Известия вчера в 18:21
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Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о своих ощущениях после ухода из коллектива.
РИА Новости 23 марта в 23:27
Общество

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Известия вчера в 22:56
Армия и оружие

National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО

Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был "мечтой танкиста", которая стала бы "кошмаром" для НАТО в случае принятия на вооружение.
РИА Новости вчера в 22:14
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Здоровье

На Ставрополье подтвержден второй случай заражения коронавирусом

Напомним, 21 марта на Ставрополье был подтвержден первый случай заражения коронавирусом — заразилась теперь уже бывший главный внештатный инфекционист краевого минздрава, которая в первой половине месяца побывала в Испании.
REGNUM 01:00
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

Кемерово, 24 марта 2020, 15:31 — REGNUM Из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский.
REGNUM вчера в 08:31
Общество

ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции

Банкоматы с функцией рециркуляции продолжат работать как традиционные: только на выдачу или только на прием наличных, банкам следует отключить лишь сам режим рециркуляции, пояснил Банк России.
Российская газета вчера в 06:34
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Общество

В России за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
ГТРК Самара 23 марта в 02:46
Экономика

Индекс Dow Jones взлетел на рекордные 11%

Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта.
REGNUM вчера в 18:19
Армия и оружие

Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео

Минобороны опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
RT на русском вчера в 03:08
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:32
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Единоборства

Емельяненко вызвал Шлеменко на поединок

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Телеканал 360° вчера в 19:37
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Экономика

Налоговые льготы для бизнеса приняли в Приморье

Поправки в законодательство Приморского края, устанавливающие налоговые льготы для бизнеса в связи с убытками из-за ситуации с коронавирусом нового типа, приняты законодательным собранием региона.
Газета.Ru вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Еще одна модель сфотографировалась топлес во время самоизоляции

Ирландско-американская модель Лорен Саммер (Lauren Summer) продемонстрировала подписчикам свой досуг во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:04
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Общество

Выплату соцпособий рекомендовали продлить автоматом из-за вируса

В Минтруде рекомендовали регионам страны автоматически продлить выплату социальных пособий на фоне распространения в России коронавируса.
Lenta.ru 23 марта в 06:56
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