Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.

Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США

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