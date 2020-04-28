Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о том, как чувствует себя глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает РИА "Новости". Такое заявление он сделал на брифинге с журналистами.

Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына

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