Я не могу сказать вам точно… У меня есть очень хорошая идея, но не могу говорить об этом сейчас. Я просто желаю ему всего хорошего… Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я знаю, как он себя чувствует, относительно говоря. Вы, возможно, узнаете в скором будущем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о том, как чувствует себя глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает РИА "Новости". Такое заявление он сделал на брифинге с журналистами.

Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына

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