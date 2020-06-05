Коронавирус
Эхо МосквыТрамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять
Дональд Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять. Глава Белого дома выразил недовольство губернаторами, которые не разрешают возобновить экономическую деятельность в своих штатах.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Киберспорт
VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham
Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия 06:18
Общество
Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 17:16
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Футбол
Тамбов и Нижний Новгород могут обменяться командами
Кроме обмена командами с Нижним Новгородом существует и вариант, при котором ФК «Тамбов» вернется домой.
ProstoProSport 13:45
Космос
Китай установит телескоп для поиска инопланетян
Телескоп уже пытались применять для научных поисков в начале текущего года, когда все были на карантине по коронавирусу.
Городовой вчера в 11:36
Технологии
PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения
Megaobzor.com 00:43
Космос
При строительстве Crew Dragon использовали российские детали
При строительстве корабля Crew Dragon компания Илона Маска SpaceX использовала российские комплектующие, обеспечившие успешную автоматическую стыковку корабля со МКС, рассказал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
Взгляд.ру вчера в 01:46
Футбол
Опубликован календарь матчей АПЛ до 2 июля
Британское интернет-издание The Independent опубликовало на своем сайте календарь матчей чемпионата Англии до 2 июля.
Спорт-Экспресс вчера в 16:27
Здоровье
В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Российская газета 18:53
Армия и оружие
Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев стягивает весь спектр вооружений к Донбассу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:28
Экономика
Ирак поставил сделку по нефти под угрозу
Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Рамблер 14:13
Армия и оружие
В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота
Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в Швеции открыта "пожизненная" вакансия, где не нужно работать.
Piter.tv 14:48
Общество
Владимир Санги прокомментировал закон о поддержке оленеводства на Сахалине
В редакцию ИА Sakh.com обратился известный сахалинец, житель Ногликского района писатель Владимир Санги и поделился мнением о документе, над которым депутаты ломали голову несколько лет, а также почему Сахалинская область относится к регионам с "исчезающим оленеводством".
Сахалин.Инфо 20:35
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости 06:29
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Киберспорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
На площадке Steam игра появится лишь через год. Total War: Troy – спин-офф серии исторических стратегий от Creative Assembly.
Piter.tv 03 июня в 02:51
Армия и оружие
ВМФ РФ взял под охрану два судна для достройки «Северного потока-2»
Вечерний курьер 10:36
Происшествия
В Приангарье загорелась нефтяная скважина
По данным иркутского канала «Верблюд в огне», нефтяная скважина на месторождении в Усть-Кутском районе загорелась ещё 30 мая, пожар продолжается до сих пор.
REGNUM 07:46
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Футбол
Экс-игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным
Ранее сообщалось, что Семин обратился к болельщикам "Локомотива".
Газета.Ru 19:10
Футбол
«Гэлакси» разорвал контракт с футболистом, жена которого раскритиковала протестующих в США
В пятницу, пятого июня, стало известно, что руководство американского "Лос-Анджелес Гэлакси" разорвало трудовое соглашение с футболистом команды Александром Катаи.
Sport.ru 15:56
Политика
Ростуризм передан в прямое подчинение правительства РФ
Президент России Владимир путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства РФ.
Вести.Ru 16:08