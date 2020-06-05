Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыТрамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

Дональд Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять. Глава Белого дома выразил недовольство губернаторами, которые не разрешают возобновить экономическую деятельность в своих штатах.
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Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса

Коммерсантъ11:35

Трамп заявил о необходимости снять с США ограничения из-за COVID-19

РБК11:34

Трамп заявил о необходимости снять ограничения по коронавирусу в США

Газета.Ru10:46

Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения

RT на русском11:08

Трамп заявил, что санитарные ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

ТАСС10:54

Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса

Комсомольская правда10:48

Трамп заявил, что Штаты «прошли» коронавирус и готовы к отмене санитарных ограничений

Фонтанка.Ру11:28
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Киберспорт

VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham

Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия 06:18
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Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 12:54
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Общество

Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США

Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 17:16
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
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Футбол

Тамбов и Нижний Новгород могут обменяться командами

Кроме обмена командами с Нижним Новгородом существует и вариант, при котором ФК «Тамбов» вернется домой.
ProstoProSport 13:45
Космос

Китай установит телескоп для поиска инопланетян

Телескоп уже пытались применять для научных поисков в начале текущего года, когда все были на карантине по коронавирусу.
Городовой вчера в 11:36
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Технологии

PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения

Megaobzor.com 00:43
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Космос

При строительстве Crew Dragon использовали российские детали

При строительстве корабля Crew Dragon компания Илона Маска SpaceX использовала российские комплектующие, обеспечившие успешную автоматическую стыковку корабля со МКС, рассказал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
Взгляд.ру вчера в 01:46
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Футбол

Опубликован календарь матчей АПЛ до 2 июля

Британское интернет-издание The Independent опубликовало на своем сайте календарь матчей чемпионата Англии до 2 июля.
Спорт-Экспресс вчера в 16:27
Здоровье

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
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Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
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Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
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Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Российская газета 18:53
Армия и оружие

Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев стягивает весь спектр вооружений к Донбассу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:28
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Экономика

Ирак поставил сделку по нефти под угрозу

Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Рамблер 14:13
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Армия и оружие

В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в Швеции открыта "пожизненная" вакансия, где не нужно работать.
Piter.tv 14:48
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Общество

Владимир Санги прокомментировал закон о поддержке оленеводства на Сахалине

В редакцию ИА Sakh.com обратился известный сахалинец, житель Ногликского района писатель Владимир Санги и поделился мнением о документе, над которым депутаты ломали голову несколько лет, а также почему Сахалинская область относится к регионам с "исчезающим оленеводством".
Сахалин.Инфо 20:35
Общество

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости 06:29
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Религия

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
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Киберспорт

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

На площадке Steam игра появится лишь через год. Total War: Troy – спин-офф серии исторических стратегий от Creative Assembly.
Piter.tv 03 июня в 02:51
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Армия и оружие

ВМФ РФ взял под охрану два судна для достройки «Северного потока-2»

Вечерний курьер 10:36
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Происшествия

В Приангарье загорелась нефтяная скважина

По данным иркутского канала «Верблюд в огне», нефтяная скважина на месторождении в Усть-Кутском районе загорелась ещё 30 мая, пожар продолжается до сих пор.
REGNUM 07:46
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Происшествия

Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате

Известия 19:48
Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
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Футбол

Экс-игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным

Ранее сообщалось, что Семин обратился к болельщикам "Локомотива".
Газета.Ru 19:10
Футбол

«Гэлакси» разорвал контракт с футболистом, жена которого раскритиковала протестующих в США

В пятницу, пятого июня, стало известно, что руководство американского "Лос-Анджелес Гэлакси" разорвало трудовое соглашение с футболистом команды Александром Катаи.
Sport.ru 15:56
Политика

Ростуризм передан в прямое подчинение правительства РФ

Президент России Владимир путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства РФ.
Вести.Ru 16:08
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