Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыТрамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

Дональд Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять. Глава Белого дома выразил недовольство губернаторами, которые не разрешают возобновить экономическую деятельность в своих штатах.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса

Коммерсантъ11:35

Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса

Комсомольская правда10:48

Трамп заявил, что Штаты «прошли» коронавирус и готовы к отмене санитарных ограничений

Фонтанка.Ру11:28

Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения

RT на русском11:08

Трамп заявил, что санитарные ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

ТАСС10:54

Трамп заявил о необходимости снять с США ограничения из-за COVID-19

РБК11:34

Трамп заявил о необходимости снять ограничения по коронавирусу в США

Газета.Ru10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 17:31, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков

REGNUM вчера в 17:50
18
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
1,7K
Происшествия

Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru 07:24
31
Футбол

Сердце остановилось, отдышалось и снова пошло. 21 год великому матчу

В хите «Сердце остановилось» музыкант перечислил такие пункты, и спорить с ним совершенно не хотелось.
Inc-news.ru 09:24
Армия и оружие

Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru вчера в 05:32
122
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
330
Общество

Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия 12:40
76
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
1,1K
Политика

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

Президент России Владимир Путин утвердил указ о переходе Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Газета.Ru 16:12
8
Политика

Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

До сентября из Германии уедут 9,5 тысячи американских военных. Сейчас там размещено 34,5 тысячи военнослужащих.
Интерфакс 15:33
76
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
3,3K
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
159
Футбол

Вернер согласился перейти в «Челси»

Metaratings вчера в 15:52
Хоккей

Назаров отреагировал на высказывание Панарина о России

Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал высказывание форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о России.
RT на русском 15:51
Политика

Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира

Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:33
36
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,4K
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект после роспуска своего лейбла

Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил в Instagram нового артиста своего лейбла MALFA - певицу MÁYRUN.
Rambler News Service 11:05
18
Религия

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу - день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
19
Происшествия

Как проходят протесты в США из-за гибели афроамериканца Флойда

В Соединённых Штатах Америки продолжаются митинги и беспорядки, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.
RT на русском 17:03
Происшествия

Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку

Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.
РБК 12:32
58
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,6K
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,5K
Экономика

ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку

К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет.
РБК 17:18
1
Энергетика

Польша хочет повысить тариф на транзит российского газа на 16,5%

Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора.
Коммерсантъ 13:38
2
Футбол

Матвеев покинул «Краснодар», Мусаев назвал имя нового помощника

Евро-футбол.ру 16:08
Происшествия

На Ямале произошел разлив 7 кубометров нефтепродуктов

Интерфакс 12:23
1
Транспорт

В России сотрудникам ГИБДД начнут помогать онлайн-тахографы

В России начали пилотный проект по внедрению онлайн-тахографов.
ФедералПресс вчера в 23:29
150
Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
1,4K
Армия и оружие

Главаря «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» ликвидировали в Мали

Лидера террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба"* Абдельмалека Друкделя ликвидировали в Мали.
Life.ru 17:21
Футбол

Бабаев рассказал об утечке информации по интересу ЦСКА к Адеми и Гайчу

Спорт день за днем 15:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное