Дональд Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять. Глава Белого дома выразил недовольство губернаторами, которые не разрешают возобновить экономическую деятельность в своих штатах.

Трамп заявил, что ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

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