с чего всё началось

Трамп объявил, что из-за коронавируса временно приостановит иммиграцию в США. Такое решение американский президент объяснил необходимостью в условиях нестабильного рынка сохранить рабочие места для своих граждан.

Трамп объявил о приостановке иммиграции в США

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Общество Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 654

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,5K

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Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции. 302

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,6K

Общество Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 161

Наука В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов. 54

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Политика В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН. 29

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Шоу-бизнес Мать Юлии Началовой поделилась фотографиями с 13-летней дочерью певицы Дочь Юлии Началовой 13-летняя Вера Алдонина Стоит отметить, что дочь Юлии Началовой не отказалась от встреч со своим отцом – Евгением Алдониным.