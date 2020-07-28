Политика
REGNUMТрамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»
Соединённые Штаты перейдут к "золотому веку" после того, как победят коронавирус, написал 28 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. По его словам, сейчас США испытывают не лучшие времена из-за эпидемии и массовых протестов, которые сопровождаются беспорядками и погромами.
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Футбол
Артур отказался играть за «Барселону» в Лиге чемпионов
«Барселона» собирается применить санкции к бразильцу. Напомним, что для каталонцев Лига чемпионов возобновится 8 августа.
ProstoProSport вчера в 23:15
Происшествия
Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2
Российская газета 02:29
Общество
Заболевшая коронавирусом медсестра заявила о странном симптоме
News.ru вчера в 21:31
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Общество
В ООН заявили об опасности защитных масок от коронавируса
"Пластиковое загрязнение уже было одной из самых больших угроз для нашей планеты до вспышки коронавируса", - отметила директор ЮНКТАД по международной торговле Памела Кок-Гамильтон, добавив, что "внезапный бум ежедневного употребления определённых продуктов, чтобы обезопасить людей и остановить болезнь, усугубляет ситуацию".
Царьград 00:18
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио.
Piter.tv вчера в 07:53
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
Армия и оружие
Иран вывел в Ормузский пролив модель авианосца США
Иран вывел в Ормузский залив модель авианосца США, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Lenta.ru вчера в 03:43
Политика
Посол России в ФРГ рассказал о реакции властей страны на санкции США
Власти Германии единодушно отвергают возможные санкции США, угрожающие завершению строительства «Северного потока – 2». Об этом 27 июля заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
Известия вчера в 09:56
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Религия
28 июля в России отмечается день Крещения Руси
ГТРК Калуга 02:15
Политика
Трамп оценил свой телефонный разговор с Путиным как очень продуктивный
Президент США Дональда Трамп назвал очень продуктивным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 23 июля.
Ведомости вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
Общество
Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август
Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
Шоу-бизнес
Тело популярной певцы на фото в купальнике восхитило фанатов
Публикация набрала почти 3,5 миллиона лайков. Тело знаменитости восхитило подписчиков.
Lenta.ru 02:38
Технологии
Названы самые популярные у россиян пароли
Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Игры
Глава Xbox Game Stuidos: Fable будет «очень качественным релизом» с новыми и старыми элементами
Бути упомянул, что внимание Playground Games к деталям и страсть к франшизе Fable произвели на него впечатление — всё, что он видел на сегодня, указывает на «очень качественный релиз».
3DNews 02:21
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Армия и оружие
Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией
Lenta.ru вчера в 05:57
Общество
В Европе приступили к активной подготовке ко второй волне коронавируса
Европейские страны всё активнее готовятся к приходу второй волны коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета The Guardian.
Известия 02:19
Происшествия
В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием
ИА Красная Весна 02:24
Общество
Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
Общество
За сутки 96 человек заразились коронавирусом в Саратовской области
Как сообщает оперштаб, 27 июля общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 9111 человек.
АиФ Саратов 01:58
Путешествия
Власти РФ разрешили с 10 августа выполнять чартеры в Турцию
Правительство России разрешило с 10 августа выполнять чартерные рейсов в Турцию.
Терра вчера в 05:24
Общество
Еще 827 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Накануне вице-мэр сообщала, что еще 264 пациента выздоровели от коронавируса в столице.
Известия 02:33
Футбол
«Зенит» не планирует делать массовых закупок в летнее трансферное окно
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о летней трансферной политике клуба.
Газета.Ru 01:44
Шоу-бизнес
25-летняя Лиза Арзамасова показала кольцо стоимостью 600 тысяч рублей
Вокруг ТВ вчера в 21:02