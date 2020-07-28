Соединённые Штаты перейдут к "золотому веку" после того, как победят коронавирус, написал 28 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. По его словам, сейчас США испытывают не лучшие времена из-за эпидемии и массовых протестов, которые сопровождаются беспорядками и погромами.

Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»

Футбол Артур отказался играть за «Барселону» в Лиге чемпионов «Барселона» собирается применить санкции к бразильцу. Напомним, что для каталонцев Лига чемпионов возобновится 8 августа.

Общество В ООН заявили об опасности защитных масок от коронавируса "Пластиковое загрязнение уже было одной из самых больших угроз для нашей планеты до вспышки коронавируса", - отметила директор ЮНКТАД по международной торговле Памела Кок-Гамильтон, добавив, что "внезапный бум ежедневного употребления определённых продуктов, чтобы обезопасить людей и остановить болезнь, усугубляет ситуацию". 2

Экономика Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. 212

Шоу-бизнес Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир. 21

Общество Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей. 123

Технологии Названы самые популярные у россиян пароли Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".

Игры Глава Xbox Game Stuidos: Fable будет «очень качественным релизом» с новыми и старыми элементами Бути упомянул, что внимание Playground Games к деталям и страсть к франшизе Fable произвели на него впечатление — всё, что он видел на сегодня, указывает на «очень качественный релиз».

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается. 1,1K