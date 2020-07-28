Политика

REGNUMREGNUMТрамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»

Соединённые Штаты перейдут к "золотому веку" после того, как победят коронавирус, написал 28 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. По его словам, сейчас США испытывают не лучшие времена из-за эпидемии и массовых протестов, которые сопровождаются беспорядками и погромами.
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Трамп пообещал американцам «золотой век»

Lenta.ru01:55

Трамп предрёк наступление «золотого века» в США, обругав протестующих

Московский Комсомолец01:04

Трамп пообещал наступление «золотого века» для США

РЕН ТВвчера в 23:55

Трамп предрек наступление «золотого века» для США

Известия00:20

Трамп обещает американцам «золотой век»

Газета.Ru00:16

Трамп пообещал наступление «золотого века» для США

ТАСС00:04

Трамп заявил о скором наступлении «золотого века» в США

RT на русском00:25
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Финансы

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
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Гаджеты

В сети опубликовали видеообзор новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch 3 за неделю до анонса

Что интересно, опубликовал видеоролик достаточно крупный YouTube-канал TechTalkTV, на который, на момент написания материала, уже было подписано более 500 тыс человек.
Ferra вчера в 10:30
Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
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Общество

Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

По данным федерального центра «Агроэкспорт», за полгода Украина завезла из России 40,9 тыс. т мяса, а КНР почти в два раза больше — 79,9 тыс. т. Китай нарастил поставки мяса в 11 раз, год назад его объем составил только 7 тыс. т.
Коммерсантъ вчера в 20:15
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Газета.Ru вчера в 10:03
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Киберспорт

Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение

Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru вчера в 13:49
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Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
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Общество

Зампреда заксобрания Челябинской области госпитализировали с COVID-19

Зампред законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров сообщил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, его госпитализировали с 25% поражением легких в Москве.
РИА Новости 02:59
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Общество

В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом

В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:52
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Экономика

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
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Происшествия

В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины

Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:45
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Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Общество

В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса

В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line вчера в 14:09
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Гаджеты

Эван Бласс опубликовал рендер новой модели Motorola Razr 5G

OAnews 03:27
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news вчера в 03:32
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
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Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
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Происшествия

Заслуженную артистку России обокрали в элитной больнице Москвы

Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в одной из элитных больниц Москвы.
Газета.Ru 01:42
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Футбол

«Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Ромы» Пасторе

Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Ромы" Хавьера Пасторе, сообщает Il Messaggero.
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие

Ким Чен Ын: Ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность

Комсомольская правда вчера в 22:58
Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru 26 июля в 22:49
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Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе

Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru 25 июля в 11:04
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Финансы

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.
Газета.Ru 03:19
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 июля.
RT на русском вчера в 01:30
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Спорт

Родченков потребовал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Родченков уточнил, что команда РФ должна быть полностью исключена, а российских спортсменов нельзя допустить к участию ни на каких условиях.
Общественная служба новостей вчера в 05:26
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Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
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