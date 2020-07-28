Соединённые Штаты перейдут к "золотому веку" после того, как победят коронавирус, написал 28 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. По его словам, сейчас США испытывают не лучшие времена из-за эпидемии и массовых протестов, которые сопровождаются беспорядками и погромами.

Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»

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