США победят коронавирус и наступит "золотой век", заявил американский президент Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он также обвинил прессу страны в необъективном освещении охвативших США массовых беспорядков и протестов.

Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»

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