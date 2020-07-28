Политика
Газета.RuТрамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»
США победят коронавирус и наступит "золотой век", заявил американский президент Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он также обвинил прессу страны в необъективном освещении охвативших США массовых беспорядков и протестов.
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Кино
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.
Полит.ру вчера в 23:59
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Политика
Лукашенко: Никому не позволено обижать правоохранителей
В ходе предвыборной гонки в городах Белоруссии прокатились массовые акции протеста.
Евразия Daily 04:30
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Политика
Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции
Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Происшествия
Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился
Подросток, который прикурил от церковной свечи в одном из соборов Читы, записал видео с извинениями в своем аккаунте Instagram.
Российская газета 02:40
Происшествия
В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины
Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:45
Происшествия
В Архангельске мужчина убил трех женщин и пытался сжечь их тела
В Архангельске следователи предъявили обвинение мужчине за убийство трех женщин и попытку сжечь их тела, пишет пресс-служба регионального управления СК.
Газета.Ru 04:13
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП с восемью погибшими под Волгоградом
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с восемью погибшими в Волгоградской области.
Известия вчера в 18:06
Армия и оружие
МИД ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Возможно, имеются в виду высказывания американских военных в отношении ледокола "Иван Папанин".
РИА Новости 03:15
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Транспорт
В августе из Симферополя начнут ходить поезда в Ростов и Адлер
Российская газета 05:15
Политика
Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд
По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news вчера в 07:08
Экономика
Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Происшествия
За взятку задержан начальник ивановской службы ветеринарии
Начальник службы ветеринарии Ивановской области Хосров Абдуллаев, известный в области человек, восьмой год возглавляющий службу ветеринарии, скомпрометировал себя незаконными действиями в адрес предпринимателей, работающих в сфере животноводства.
SM News 04:15
Общество
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты
В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.
Российская газета 04:00
Общество
Перечислены наиболее популярные среди россиян пароли
Перечислены наиболее популярный среди россиян пароли.
Ferra 04:44
Общество
Роспотребнадзор объяснил рост числа заражений коронавирусом в Крыму
В межрегиональном управлении Роспотребнадзора заявили, что рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Крыму обусловлен увеличением турпотока.
Московский Комсомолец 04:21