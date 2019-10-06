с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.

Трамп заявил, что позвонил Зеленскому по просьбе главы минэнерго США

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