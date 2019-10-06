Политика
ИнтерфаксТрамп заявил, что позвонил Зеленскому по просьбе главы минэнерго США
Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп объяснил республиканцам в палате представителей США причину своего звонка украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, пишет Axios со ссылкой на источники.Известиявчера в 20:14
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