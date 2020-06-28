Политика
РИА НовостиТрамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
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«США были слабы во всем»: Трамп объяснил, почему Обама исключил Россию из G8
Комсомольская правда10:53
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Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru 18:12
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Здоровье
В Москву вернулись врачи, помогавшие Камчатке бороться с коронавирусом
В Москву вернулась первая бригада врачей, отправленных на Камчатку помогать местным коллегам бороться с коронавирусом.
ТВ Центр 06:26
Политика
Лукашенко о задержании Бабарико: «Мы действуем по закону»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство России поняло причины ситуации вокруг Безгазпромбанка (дочерний банк «Газпрома» и Газпромбанка).
News.ru 15:40
Политика
«Конституция прямого действия». Эксперты объяснили пользу поправок в Основной закон
О поправках нужно знать не с чужих слов Политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов создал сайт asafov.ru, на котором в доступной форме объяснил суть предложенных поправок в Конституцию.
АМИТЕЛ 20:51
Шоу-бизнес
Шнуров написал стихи о нападении на Собчак в монастыре
Напомним, съемочную группу телеведущей Ксении Собчак силой выставили из Среднеуральского женского монастыря, когда они снимали сюжет про опального схиигумена Сергия.
RuNews24.ru 08:00
Происшествия
Три человека пострадали в опрокинувшемся автомобиле в Долинском районе
ДТП произошло в Долинском районе 27 июня в 21:45.
АСТВ 19:27
Происшествия
Битумовоз опрокинулся на трассе под Иркутском
Битумовоз опрокинулся на 30-м км автодороги «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области.
Известия 12:17
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили 26 июня в 12:05
Общество
Количество жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек
Как сообщало 28 июня ИА REGNUM, количество зараженных коронавирусом в мире составило 10 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с момента начала пандемии превысило 10 млн человек.
REGNUM 18:12
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Политика
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России
Президент США Дональд Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России, заявила в воскресенье спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
РИА Новости 12:52
Общество
Режим ЧС введен в районе Приморья из-за затоплений
На территории Кавалеровского района Приморья был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением домов, мостов и разрушением участков дорог.
Газета.Ru вчера в 05:21
Кино
Опубликован первый трейлер мультфильма Pixar «Душа»
Кинокомпании Pixar и Disney совместно создали анимационный фильм "Душа".
iReactor 13:14
Технологии
TikTok назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных
Критика TikTok продолжается: на этот раз приложение назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных.
Ferra 13:37
Шоу-бизнес
49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку
Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ 11:06
Игры
В Tell Me Why к трансгендеру добавят индейца-квира
He has plans to leave Delos Crossing and move to Juneau. pic.twitter.com/FlnEDFgCIg — Tell Me Why ️⚧️ (@TellMeWhyGame) June 26, 2020 Помимо этого, Майкл — индеец-тлинкит, представитель коренного населения юго-востока Аляски и части Канады.
Игромания.ру вчера в 08:56
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru 10:08
Происшествия
«Норникель» сливает ядовитые отходы в озеро Пясино
Как сообщают корреспонденты издания «Новая газета», оказалось, что металлургический завод «Норникель», расположенный в 20 километрах от Норильска, сбрасывает производственные отходы в реку Хараелах, а также в само озеро Пясино.
Live24 05:05
Космос
Астролог рассказала, чем грозит переход Марса в новый цикл 28 июня
Астролог Алена Никольская рассказала, что скоро случится важное астрологическое событие — планета Марс перейдет через Рубикон и поменяет свой знак зодиака с Рыб на Овна 28 июня.
Вечерняя Москва 26 июня в 01:47
Спорт
В Dota 2 вышел патч 7.27
В ночь на 29 июня разработчики выпустили новый патч для Dota 2 — 7.27. В нем последовали балансные правки предметов.
Dota2.ru 19:24
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей 07:09
Политика
Отменившим поездки в Россию иностранцам бесплатно переоформят визы
Россия бесплатно повторно оформит визы иностранцам, отменившим поездки в страну из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 15:19
Авто
Volkswagen Tharu обогнал по продажам Kia Sportage и Volkswagen Tiguan
Бюджетный кроссовер обогнал по популярности прежнего бестселлера марки - Volkswagen Tiguan (16 тыс экз.), а также южнокорейского лидера продаж Kia Sportage (9 тыс шт.).
Car.ru 03:28
Политика
Лукашенко объяснил причину напряженности между США и Китаем
Между США и Китаем идет борьба за мировое господство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 июня на встрече с представителями Минской области.
ИА Красная Весна 17:40
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
В российском министерстве отметили, что все полеты осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.
Piter.tv вчера в 13:48
Технологии
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.
ПРАЙМ 19:06