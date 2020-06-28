Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией

Президент США Дональд Трамп назвал внешнеполитические победы России причиной ее исключения из "Большой восьмерки".
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Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией

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Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией

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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:50, Ашберн
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Игры

Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV

Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
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Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

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