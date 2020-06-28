Президент США Дональд Трамп назвал внешнеполитические победы России причиной ее исключения из "Большой восьмерки".

Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией

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