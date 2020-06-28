Политика
РИА НовостиТрамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
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«США были слабы во всем»: Трамп объяснил, почему Обама исключил Россию из G8
Комсомольская правда10:53
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Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com 00:09
Общество
Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
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Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек
Число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 500 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.
РИА Новости 17:09
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Общество
В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам
В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Экономика
20 тысяч на каждого: вводится новое пособие от государства
Согласно тексту документа, пособие в размере десяти тысяч рублей единовременно в июле смогут получить все семьи, в которых воспитываются дети от 0 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 26 июня в 15:30
Общество
Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
РИА Новости 26 июня в 10:29
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Технологии
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.
ПРАЙМ 19:06
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за долгий период посетила салон красоты
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгий период времени посетила салон красоты.
Актуальные Новости 14:10
Футбол
«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»
ProstoProSport 15:14
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru вчера в 15:27
Общество
Лётные испытания Boeing 737 MAX в рамках сертификации начнутся 29 июня
Испытания усовершенствованной конструкции самолёта пройдут 29 июня.
Территория новостей 08:13
Общество
Врач рассказала о связи шашлыка с развитием рака
Шашлык может способствовать развитию онкологических заболеваний, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
Известия 18:25
Общество
Путин продлил режим нерабочих дней до 12 мая
Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 12 мая, объявив дополнительными выходными 6, 7 и 8 мая.
Город24 17:00
Космос
Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили
ТАСС вчера в 22:14
Здоровье
Вторая волна коронавируса угрожает доллару
Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140.
Ведомости 17:07
Гаджеты
Microsoft Surface Duo получит важную функцию App Groups
Утверждается, что аппарат получит функцию App Groups для одновременной работы с двумя разными приложениями.
Megaobzor.com 12:06
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Происшествия
На Кубани подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июня 2020, 11:13 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Здоровье
Еще один человек умер в Хабаровском крае от коронавируса
За сутки выявлено 75 новых случаев COVID-19, выздоровели 8 человек.
Хабаровские вести 26 июня в 07:10
Гаджеты
Intel планирует сменить разъём для следующего поколения процессоров
Настольный процессор Intel Alder Lake-S, который должен выйти после Rocket Lake, получит новый сокет LGA 1700.
Народные новости вчера в 13:53
Фигурное катание
Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU
Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.
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Политика
Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
Известия 06:18
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK 09:35
Авто
Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге
Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
Экономика сегодня 05:38