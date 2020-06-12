Политика
Газета.RuТрамп пообещал признать поражение при проигрыше на выборах
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если не победит на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
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Конечно, если я не выиграю, то не выиграю. Я займусь другими вещами. Я думаю, что это было бы очень печальным событием для страны.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКомсомольская правда 14:27
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Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы.
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Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
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Общий прогресс реализации проекта составляет 19%, сообщает "Новатэк" по итогам рабочей встречи глав компаний-акционеров.
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220 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
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