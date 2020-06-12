Конечно, если я не выиграю, то не выиграю. Я займусь другими вещами. Я думаю, что это было бы очень печальным событием для страны.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если не победит на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.

Трамп пообещал признать поражение при проигрыше на выборах

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