Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп пообещал признать поражение при проигрыше на выборах

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если не победит на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
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Дональд Трамп
Конечно, если я не выиграю, то не выиграю. Я займусь другими вещами. Я думаю, что это было бы очень печальным событием для страны.
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