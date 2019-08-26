Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомТрамп заявил, что против Турции могут быть применены не только санкции

Последствия для Турции из-за операции в Сирии могут быть гораздо более жёсткие, чем просто санкции, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал, комментируя критику американского сенатора-республиканца Линдси Грэма в отношении политики Белого дома по присутствию США в Сирии.
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