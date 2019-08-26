Последствия для Турции из-за операции в Сирии могут быть гораздо более жёсткие, чем просто санкции, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он сказал, комментируя критику американского сенатора-республиканца Линдси Грэма в отношении политики Белого дома по присутствию США в Сирии.

Трамп заявил, что против Турции могут быть применены не только санкции

Армия и оружие Американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции Члены сената конгресса США предлагают ввести санкции против активов высшего турецкого руководства, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и ввести визовые ограничения в отношении высокопоставленных чиновников, говорится в проекте двухпартийного документа, опубликованного в Twitter влиятельного сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Кино В фильме про Началову снимется двойник Аллы Пугачевой Напомним, что Загорский сообщил о решении начать съемки фильма о Началовой спустя всего две недели после ее кончины.

Хоккей Путин посетит спортивный форум в Нижнем Новгороде В работе VIII международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» примет участие президент России Владимир Путин, 9 октября сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Экономика Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.

Армия и оружие В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе «Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Футбол УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020 Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.

Космос Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.

Армия и оружие Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.

Происшествия В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.