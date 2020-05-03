Политика
Вести.RuДональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все в порядке. На своей странице в "Твиттере" хозяин Белого дома сделал репост записи, посвященной церемонии открытия завода удобрений, в которой принял участие Ким Чен Ын.
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Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
RT на русском 11:50
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
Общество
Евгений Куйвашев заявил, что носить маски обязательно даже на улице
Улица является общественным местом, значит, носить маску там обязательно, написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:58
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
Происшествия
ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии
Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.
REGNUM 02:45
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Меркель назвала примерную стоимость разработки вакцины от COVID-19
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лекарство от коронавирусной инфекции будет стоить около 8 млрд евро.
Экономика сегодня 10:50
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
Актриса Татьяна Васильева, у которой ранее был диагностирован коронавирус, рассказала о симптомах заболевания.
RT на русском 19:49
Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
Общество
Турецкие отельеры пообещали не повышать цены на отдых в 2020 году
Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей — цены остаются теми, которые согласованы в контрактах.
РИА Новости 29 апреля в 23:29
Наука
Обнаружена самая большая концентрация микропластика в море
МедиаПоток вчера в 11:36
Космос
С российской лунной станции из-за перевеса могут снять научный прибор
30.04.2020 Российской лунной станции, запуск которой запланирован на будущий год, придется сбросить лишний вес.
Портал Поиск 30 апреля в 06:29
Общество
В Мичигане противники карантина штурмуют Капитолий
Gazeta.SPb вчера в 10:37
Общество
Кошка самостоятельно принесла в больницу раненого котенка
В одну из поликлиник турецкого города Стамбул кошка принесла больного котенка, зажав его в зубах.
Наш Брянск.Ru 13:12
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
Футбол
Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка
Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.
РИА Новости вчера в 12:30
Авто
В продаже появился аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7
На российском рынке мощность мотора у Haval F7 и Haval F7x форсирована до 190 л.с.
ГЛАС.RU 01:55
Технологии
«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц
Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
Деловое.ТВ 13:12
Общество
Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы 08:00
Происшествия
СК расследует гибель двух мальчиков в Таганском районе Москвы
RT на русском 13:26
Политика
Чехия может открыть границы в июле
Власти Чехии заявили о намерении открыть границы с четырьмя соседними странами в июле, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Московский Комсомолец 16:29
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров
Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
Общество
Штаб: В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 15:26
Экономика
У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
Одна из главных — высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург — в новых реалиях подорожала, и для создания дороги потребуется помощь государства.
Lenta.ru 17:02
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» бросил якорь около Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий ПАО «Газпром», встал на якорь в Гданьской бухте в Калининградской области примерно в 30 км северо-западнее Балтийска, сообщает 2 мая Интерфакс.
ИА Красная Весна 11:35
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49