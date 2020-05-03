Политика

Вести.RuВести.RuДональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все в порядке. На своей странице в "Твиттере" хозяин Белого дома сделал репост записи, посвященной церемонии открытия завода удобрений, в которой принял участие Ким Чен Ын.
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Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына на публике

RT на русском18:45

Трамп обрадовался возвращению Ким Чен Ына

Lenta.ru18:34

Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым

ТАСС18:11

Трамп обрадовался появлению Ким Чен Ына на публике

РБК18:28

Трамп обрадовался, что с Ким Чен Ыном все хорошо

Интерфакс17:55

Трамп заявил, что рад снова видеть Ким Чен Ына в добром здравии

РИА Новости17:44

Трамп заявил, что рад видеть Ким Чен Ына в добром здравии

Комсомольская правда17:37
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:39, Ашберн
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

RT на русском 11:50
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Здоровье

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РИА Новости 11:14
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Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
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Происшествия

ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии

Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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Общество

Меркель назвала примерную стоимость разработки вакцины от COVID-19

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лекарство от коронавирусной инфекции будет стоить около 8 млрд евро.
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Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

Актриса Татьяна Васильева, у которой ранее был диагностирован коронавирус, рассказала о симптомах заболевания.
RT на русском 19:49
Общество

Названы признаки «карантинной депрессии»

Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
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Происшествия

Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем

BFM.ru 12:25
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Общество

Турецкие отельеры пообещали не повышать цены на отдых в 2020 году

Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей — цены остаются теми, которые согласованы в контрактах.
РИА Новости 29 апреля в 23:29
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Наука

Обнаружена самая большая концентрация микропластика в море

МедиаПоток вчера в 11:36
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Космос

С российской лунной станции из-за перевеса могут снять научный прибор

30.04.2020 Российской лунной станции, запуск которой запланирован на будущий год, придется сбросить лишний вес.
Портал Поиск 30 апреля в 06:29
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Общество

В Мичигане противники карантина штурмуют Капитолий

Gazeta.SPb вчера в 10:37
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Армия и оружие

Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии

Lenta.ru 14:22
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Общество

Кошка самостоятельно принесла в больницу раненого котенка

В одну из поликлиник турецкого города Стамбул кошка принесла больного котенка, зажав его в зубах.
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Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
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Футбол

Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка

Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.
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В продаже появился аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7

На российском рынке мощность мотора у Haval F7 и Haval F7x форсирована до 190 л.с.
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«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц

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В РПЦ заявили, что в России строится полтора-два храма в день

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Общество

Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве

Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
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Происшествия

СК расследует гибель двух мальчиков в Таганском районе Москвы

RT на русском 13:26
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Политика

Чехия может открыть границы в июле

Власти Чехии заявили о намерении открыть границы с четырьмя соседними странами в июле, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Московский Комсомолец 16:29
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Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров

Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
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Штаб: В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

«В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 15:26
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У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?

Одна из главных — высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург — в новых реалиях подорожала, и для создания дороги потребуется помощь государства.
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ИА Красная Весна 11:35
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Общество

Власти Петербурга проверят ролики о вечеринке на Крестовском острове

РБК 19:05
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Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
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