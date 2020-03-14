Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВПрезидент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус

Американский лидер, ранее не собиравшийся обследоваться на наличие коронавирусной инфекции, пояснил, что сделал это из-за большого количества вопросов от журналистов. На данный момент результаты теста Трампа еще не известны.
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