Коронавирус
Деловое.ТВПрезидент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус
Американский лидер, ранее не собиравшийся обследоваться на наличие коронавирусной инфекции, пояснил, что сделал это из-за большого количества вопросов от журналистов. На данный момент результаты теста Трампа еще не известны.
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Любовь Казарновская встретилась с братом впервые за 20 лет
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Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить коронавирус от гриппа. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
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Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Общество
Около 1,2 миллиарда человек находятся под угрозой из-за опасной жары
Районы с населением около 1,2 миллиарда человек могут ежегодно подвергаться опасности из-за сильной жары и влажности с учетом выбросов парниковых газов.
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Энергетика
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Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Шоу-бизнес
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Общество
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Шоу-бизнес
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Общество
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Политика
Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации
Дональд Трамп объявил о введении в США режима чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, передает ТАСС.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Шоу-бизнес
Волочкова напугала поклонников видео с сухим льдом
Анастасия Волочкова заставила понервничать поклонников, опубликовав видео с сухим льдом.
Политика
И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе
Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
Космос
Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец
Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
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Общество
Власти Испании ограничили передвижение по стране
Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
Общество
Эпидемию коронавируса предсказала Ванга: что еще ждет Россию в 2020-м
Помимо большого финансового кризиса, который уже стал реальностью из-за эпидемии коронавируса, Ванга предсказывала обострение религиозной ситуации.
Политика
Сбежавший от допроса Порошенко нашелся
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну после вызова на допрос, лечится в одной из испанских клиник.
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.