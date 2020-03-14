Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет. Об этом Трамп сообщил в субботу на брифинге в Белом доме. "Я также сдал тест [на коронавирус] прошлой ночью", - заявил президент США.

Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус

Экономика Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное "не дергаться": не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье.

Общество Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Космос В апреле к Земле приблизится астероид-гора Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.

Общество Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Здоровье Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19 Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.