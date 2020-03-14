Коронавирус

ТАССТАССТрамп заявил, что сдал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет. Об этом Трамп сообщил в субботу на брифинге в Белом доме. "Я также сдал тест [на коронавирус] прошлой ночью", - заявил президент США.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус

ТАСС13:28

Трамп сообщил, что сделал тест на коронавирус COVID-19, но результаты пока неизвестны

Комсомольская правда13:08

Трамп сдал тест на коронавирус

REGNUM13:03

Трамп сдал тест на коронавирус

Газета.Ru12:42

Трамп сдал тест на коронавирус

РЕН ТВ12:40

Трамп заявил о планах сдать тест на коронавирус

РБКвчера в 22:17

Трамп рассказал о планах пройти тест на коронавирус

Известиявчера в 18:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:48, Ашберн
Здоровье

Московские больницы закрыли для посещений

Московские больницы закрыли для посещения.
ТВ Центр 09:28
Общество

Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
РИА Новости 12:08
Политика

Россия закроет для иностранцев границу с Польшей и Норвегией

Россия с 15 марта временно приостановит пропуск иностранцев через российско-польский и российской-норвежский сухопутные участки границы.
Lenta.ru 15:33
Кино

На фестивале в Южно-Сахалинске выбрали лучшие сериалы России

Российская газета 06:03
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone сыграло более 15 миллионов человек

Для сравнения: за первые сутки с момента релиза в Apex Legends сыграло 2,5 млн человек, а за 72 часа — 10 млн пользователей.
CyberSport.ru 04:15
Политика

Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Газета.Ru 15:33
Общество

Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны

Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Известия Мордовии 01:41
Игры

Игроки Dreams смогут начать зарабатывать на своих разработках

REGNUM вчера в 13:07
Игры

Создатели Horizon Zero Dawn показали первый скриншот версии для ПК

Разработчики Horizon Zero Dawn добавили скриншот из ПК-версии игры в Steam.
CyberSport.ru 16:31
Общество

В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости 11:02
Футбол

«Из „Спартака“ к нам никто не обращался». Президент «Урала» — об отступных Парфенова, Лиге чемпионов и «странных» матчах

В прошлом — игрок МФК ВИЗ (ныне "Синара") С 2001 года является председателем Федерации футбола Свердловской области, с 1 марта 2003 года возглавляет ФК "Урал" Также занимает пост вице-президента Ассоциации мини-футбола России (с 2011 года) О руководстве РФС и реформе Олимп-Кубка России Фото: © РИА Новости / Александр Вильф — Я не поддерживаю идею реформы Кубка России.
Матч ТВ 16:14
Армия и оружие

Корпус морской пехоты США начал замену подствольных гранатомётов

Корпус морской пехоты США приступил к замене подствольных гранатометов М203 на новые М320.
Военное дело 12:14
Экономика

Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное "не дергаться": не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье.
РИА Новости 13:01
Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

На фоне падения курса рубля могут подорожать цены на зарубежные товары, ввозимые в Россию, в диапазоне от десяти до тридцати пяти процентов.
Страна Советов on-line 13:45
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:45
Здоровье

139 жителей Тульской области находятся под наблюдением медиков

139 жителей Тульской области находятся на карантине из-за коронавируса. Все они прибыли из стран с неблагополучной обстановкой.
Тульская служба новостей 15:55
Общество

Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 16:26
Общество

Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса

Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Peterburg2.ru 10:46
Космос

В апреле к Земле приблизится астероид-гора

Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Афанасий-бизнес 07:11
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Общество

Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Ведомости 03:22
Здоровье

Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах

Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.
Известия 15:04
Общество

Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры

Власти Франции приняли решение закрыть рестораны, кафе, кинотеатры и большую часть магазинов из-за распространения коронавируса в стране.
Вести.Ru 15:54
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:27
Политика

Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус

Rusvesna.su 12:30
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости 04:02
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Наука

В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Ученые из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Росбалт 12:16
Экономика

Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса

Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.
News.ru 16:33
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 04:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное