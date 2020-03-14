Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет. Об этом Трамп сообщил в субботу на брифинге в Белом доме. "Я также сдал тест [на коронавирус] прошлой ночью", - заявил президент США.

Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус

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