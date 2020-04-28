Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране улучшается. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал C-SPAN.

Трамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США

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