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РИА НовостиТрамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
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У меня есть свои подозрения, у других тоже есть такие подозрения. Это трагедия. Кто-то мог ошибиться с другой стороны.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 13:04
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