У меня есть свои подозрения, у других тоже есть такие подозрения. Это трагедия. Кто-то мог ошибиться с другой стороны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.

Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

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