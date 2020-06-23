Политика
ТК ЗвездаТрамп заявил, что торговая сделка между США и Китаем не расторгнута
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения об окончании действия торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
RT на русском вчера в 13:25
Финансы
Власти России увеличат размер маткапитала на первого ребенка
В целом, в 2021 году маткапитал на первого ребенка составит 485 282 рублей, на второго - 641 282 рубля.
Московский Комсомолец 02:42
Политика
В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Синхай подчеркивает, что зависимость от систем долларовых расчетов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.
REGNUM вчера в 17:11
Футбол
Попов: после матча с «Сочи» написали Губерниев и Уткин
Вратарь «Ростова» Денис Попов рассказал, кто поддержал его после матча с «Сочи» (1:10), в котором он стал лучшим игроком.
Metaratings 01:58
Армия и оружие
Заводские испытания парашютной системы «Штурм» начались в России
Новую парашютную систему Штурм, позволяющую десантироваться с высоты 70-80 метров, испытывают в России.
Политическая Экспертиза 02:25
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Авто
Компания Kia готовит обновлённый Kia Rio X-Line для России
Напомним, хэтчбек Rio X-Line от обычного Rio отличается увеличенным дорожным просветом, пластиковыми некрашеными накладками по периметру кузова и изменёнными бамперами.
Tvoe-avto.com вчера в 17:32
Авто
Эксперты рассказали, когда и как правильно мыть двигатель авто
Эксперты поделились рекомендациями относительно того, когда и как следует правильно мыть двигатель.
Актуальные Новости вчера в 06:57
Политика
Президент Хорватии не приедет в Москву на парад Победы
Деловое.ТВ вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе отмечает 55-летний юбилей
Экспресс газета вчера в 23:00
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений с 23 июня.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Общество
Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики
Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).
Ведомости 03:04
Путешествия
Ростуризм: все популярные курорты в России будут открыты к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления в России, закрытые из-за распространения коронавируса COVID-19, к началу июля возобновят прием гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
Коммерсантъ вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Сын Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
Grazia вчера в 11:26
Происшествия
Число участников ДТП на КАД Петербурга возросло до семи машин
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 21:52 — REGNUM В массовом ДТП на Кольцевой автодороге Петербурга вечером 22 июня участвовало семь транспортных средств.
REGNUM вчера в 14:52
Общество
В Екатеринбург из Таджикистана вернулись 103 россиянина
Вечерние Ведомости 00:14
Армия и оружие
Иран вошел во враждебную Сирии коалицию
Появились указания на то, что в турецкую коалицию войдет даже непримиримый противник Ирана - Израиль, поддерживающий войну Турции против сирийского правительста.
Мир новостей 01:52
Авто
Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию
Гражданам, которые придут на голосование в Омской области по поправкам в Конституцию, Союз организаций торговли региона пообещал целый ряд подарков, среди которых значатся пять новых седанов Lada Granta.
Новые автомобили вчера в 23:39
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
Общество
В Волгоградской области меняется режим безопасного поведения
Волгоград, 23 июня 2020, 09:38 — REGNUM Изменения в режиме безопасного поведения вступают в силу с 23 июня в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM 02:38
Политика
Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество
Россиянам могут предоставить новую выплату в 10 тысяч рублей
Поводом для обсуждения дополнительной выплаты стало недовольство многих граждан страны в связи с тем, что выплаты в размере 10 тыс. рублей направили только на поддержку семей с детьми от трёх до 16 лет.
Бел.Ру 02:34
Здоровье
Темпы роста заболевших коронавирусом озвучили в тульском правительстве
По словам главы регионального Роспотребнадзора Александра Ломовцева, заболеваемость ОРВИ и легкими формами коронавируса идет на спад.
Московский Комсомолец Тула вчера в 14:19
Кино
Майкл Китон может сыграть Бэтмена в фильме «Флешпоинт»
Американский актер Майкл Китон претендует на роль Бэтмена в грядущих лентах киновселенной DCEU.
NewInform 02:25
Политика
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
Общество
У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья
У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
РБК вчера в 23:00
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России
Москва, 23 июня 2020, 08:20 — REGNUM В Москве и других регионах западной части европейской части России с 26 июня ожидается аномально высокая температура воздуха, до +31 °С. Об этом 23 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
REGNUM 01:20