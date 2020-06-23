Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения об окончании действия торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.

Трамп заявил, что торговая сделка между США и Китаем не расторгнута

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