Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия. "У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Трамп, использую прописные буквы.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия

Российская газета10:57

В США заявили о готовности вести переговоры по ядерной сделке с Ираном

Известия10:27

Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

RT на русском10:16

Трамп: у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Московский Комсомолец10:19

Трамп: у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Говорит Москва10:07

Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия

Газета.Ru10:31

Трамп готов вести переговоры с Ираном о пересмотре условий ядерной сделки

ТАСС10:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Хоккей

Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею

Известия вчера в 15:42
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
Происшествия

В Подмосковье убит сотрудник «дочки» «Роскосмоса»

В Московской области убит Сергей Хайкин — сотрудник корпорации ВНИИЭМ.
BFM.ru 11:04
Политика

Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани

Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Lenta.ru 10:27
Политика

Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы

Газета.Ru 06:15
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Вести.Ru 08:35
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Хоккей

Третьяк прокомментировал путаницу с трансляцией финала МЧМ

Прямая трансляция встречи велась на одном из российских телеканалов, а в это же время другой канал показывал запись финала 2011 года, где россияне нанесли поражение канадцам и стали чемпионами.
МК-Спорт 07:31
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани

Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Красная весна 04 января в 19:09
Шоу-бизнес

Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Discover24 05:03
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Армия и оружие

Американское СМИ рассказало о «российской угрозе» для стелсов НАТО

Американское издание National Interest назвало российскую РЛС "Струна-1" угрозой для самолетов-невидимок стран НАТО.
РИА Новости 07:50
Происшествия

В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже

В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Хабаровский край сегодня вчера в 23:10
Автоспорт

Фернандо Алонсо остановился посреди второго этапа Дакара

Испанец, занявший неплохое 11-е место на первом этапе, боролся за попадание в тройку по итогам второго, но около 11:30 по московскому времени был вынужден остановиться на трассе после 160-го километра дистанции из 367 и потерял уже более часа.
Autosport.com.ru 05:04
Армия и оружие

Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт

РИА Новости 10:44
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 03:23
Кино

Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»

Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Российская газета 02:04
Космос

«Hubble» сфотографировал гигантскую спиральную галактику

Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок крупнейшей спиральной галактики в локальной Вселенной, которая в 2,5 раза превосходит по размеру Млечный Путь и содержит более триллиона звезд.
Ин-спейс.ру 02:24
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Газета.Ru вчера в 14:20
Кино

Появился трейлер пугающего фильма «Новые мутанты» от Marvel

Кинокомпания 20th Century Fox наконец-то выпустила полноценный трейлер картины «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна.
Телепрограмма 10:28
Футбол

«ПСЖ» предложит 80 миллионов евро за двух игроков «Милана»

По данным источника, парижане за двоих игроков намерены предложить 80 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 07:26
Армия и оружие

Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани — WP

Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
REGNUM 09:24
Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
РБК 05:42
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 04 января в 16:45
Футбол

Вейналдум может покинуть «Ливерпуль»

Чемпионат 04:47
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 07:43
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru 05:32
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

РБК 01:44
Общество

Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников

Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
РБК 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное