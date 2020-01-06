Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия. "У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Трамп, использую прописные буквы.

Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия

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