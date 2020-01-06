Политика
Взгляд.руТрамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!», – написал Трамп в Twitter. Между тем, его старший советник Келлиэнн Конуэй заявила, что Трамп по-прежнему готов вести переговоры с иранскими властями о пересмотре условий сделки по ядерной программе Тегерана, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной
Политика
США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН
США обвинили Россию и Китай подрыве доверия к Совету Безопасности ООН.
Армия и оружие
Назван инициатор ликвидации Сулеймани
Главным сторонником убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Белом доме был госсекретарь Майк Помпео, сообщает The Washington Post.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
Религия
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».
Политика
Глава МИД Ирана заявил о конце присутствия США в Западной Азии
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о начале конца "зловредного присутствия" США в Западной Азии.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Происшествия
В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП
Женщина-пешеход получила синяки и ушибы, когда легковой автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, помимо нее пострадали один из водителей и два пассажира, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Спорт
Клебо: Большунов и Устюгов оказались сильнее меня
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса
Авто
Обновленный Chevrolet Equinox замечен во время испытаний
Компания General Motors готовит к дебюту обновлённую версию кроссовера Chevrolet Equinox.
Происшествия
Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии
В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Армия и оружие
Иран призвали воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани
НАТО призвало Иран воздержаться от провокаций и насилия после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Здоровье
Диетолог назвала необходимые зимой витамины и минералы
Врач-диетолог Марият Мухина перечислила минералы и витамины, которых чаще всего не хватает организму человека в зимнее время, сообщает Nation News.
Происшествия
В Нижегородской области 18-летний парень погиб, вступившись за женщину
Преступление произошло вечером 3 января. Двое молодых людей услышали женский крик о помощи. На пожилую женщину напал неизвестный мужчина.
Хоккей
«Барыс» вырвал победу в матче с «Авангардом»
«Авангард» потерпел первое поражение после серии из трёх побед. «Барыс» выиграл третий матч из последних пяти в КХЛ.
Авто
На украинском заводе ЗАЗ наладили сборку автомобилей Lada
На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», наладили мелкосерийное отверточное производство автомобилей LADA Largus.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Фигурное катание
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
О затратах, связанных с организацией ледовых шоу, рассказал хореограф Илья Авербух, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sport24.
Общество