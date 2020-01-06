Политика

Взгляд.руВзгляд.руТрамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!», – написал Трамп в Twitter. Между тем, его старший советник Келлиэнн Конуэй заявила, что Трамп по-прежнему готов вести переговоры с иранскими властями о пересмотре условий сделки по ядерной программе Тегерана, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

В Белом доме отметили готовность Трампа обсуждать новую ядерную сделку

RT на русском11:42

Трамп: у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Говорит Москва10:07

В США заявили о готовности вести переговоры по ядерной сделке с Ираном

Известия10:27

Трамп заявляет, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Вести.Ru10:25

Трамп готов к переговорам с Ираном о пересмотре условий ядерной сделки

Газета.Ru10:20

Трамп готов вести переговоры с Ираном о пересмотре условий ядерной сделки

ТАСС10:08

Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Взгляд.ру10:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной

StarHit.ru вчера в 16:00
Политика

США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

США обвинили Россию и Китай подрыве доверия к Совету Безопасности ООН.
Коммерсантъ 11:59
Армия и оружие

Назван инициатор ликвидации Сулеймани

Главным сторонником убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Белом доме был госсекретарь Майк Помпео, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 05:43
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

Вести.Ru 08:35
Религия

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством

Комсомольская правда - Кемерово 11:48
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

РИА Новости 12:35
Происшествия

Летчики показали видео полета в багровом небе над пожарами

Lenta.ru 12:17
Происшествия

На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости 05:09
Армия и оружие

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».
РБК 06:46
Спорт

Канделаки прокомментировала ситуацию с трансляцией повтора финала МЧМ

Газета.Ru 11:27
Политика

Глава МИД Ирана заявил о конце присутствия США в Западной Азии

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о начале конца "зловредного присутствия" США в Западной Азии.
Радио Sputnik 09:43
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК вчера в 23:41
Экономика

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
РИА Новости 11:50
Происшествия

В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП

Женщина-пешеход получила синяки и ушибы, когда легковой автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, помимо нее пострадали один из водителей и два пассажира, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 11:32
Спорт

Клебо: Большунов и Устюгов оказались сильнее меня

Чемпионат 03:01
Происшествия

В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса

RT на русском 09:33
Авто

Обновленный Chevrolet Equinox замечен во время испытаний

Компания General Motors готовит к дебюту обновлённую версию кроссовера Chevrolet Equinox.
Новые автомобили вчера в 23:54
Происшествия

Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Lenta.ru 11:35
Армия и оружие

Иран призвали воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

НАТО призвало Иран воздержаться от провокаций и насилия после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Lenta.ru 12:07
Футбол

Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»

Вести.Ru 10:52
Технологии

Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5

The GEEK 11:52
Здоровье

Диетолог назвала необходимые зимой витамины и минералы

Врач-диетолог Марият Мухина перечислила минералы и витамины, которых чаще всего не хватает организму человека в зимнее время, сообщает Nation News.
RT на русском 10:42
Происшествия

В Нижегородской области 18-летний парень погиб, вступившись за женщину

Преступление произошло вечером 3 января. Двое молодых людей услышали женский крик о помощи. На пожилую женщину напал неизвестный мужчина.
Российская газета 03:58
Хоккей

«Барыс» вырвал победу в матче с «Авангардом»

«Авангард» потерпел первое поражение после серии из трёх побед. «Барыс» выиграл третий матч из последних пяти в КХЛ.
Чемпионат 12:05
Авто

На украинском заводе ЗАЗ наладили сборку автомобилей Lada

На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», наладили мелкосерийное отверточное производство автомобилей LADA Largus.
Автоновости дня 07:22
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Фигурное катание

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

О затратах, связанных с организацией ледовых шоу, рассказал хореограф Илья Авербух, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sport24.
Мой Брянск вчера в 09:15
Общество

В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу

РИА Новости 11:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное