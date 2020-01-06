«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!», – написал Трамп в Twitter. Между тем, его старший советник Келлиэнн Конуэй заявила, что Трамп по-прежнему готов вести переговоры с иранскими властями о пересмотре условий сделки по ядерной программе Тегерана, передает ТАСС.

Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Армия и оружие Назван инициатор ликвидации Сулеймани Главным сторонником убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Белом доме был госсекретарь Майк Помпео, сообщает The Washington Post.

Происшествия В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП Женщина-пешеход получила синяки и ушибы, когда легковой автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, помимо нее пострадали один из водителей и два пассажира, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.

Здоровье Диетолог назвала необходимые зимой витамины и минералы Врач-диетолог Марият Мухина перечислила минералы и витамины, которых чаще всего не хватает организму человека в зимнее время, сообщает Nation News.