«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!», – написал Трамп в Twitter. Между тем, его старший советник Келлиэнн Конуэй заявила, что Трамп по-прежнему готов вести переговоры с иранскими властями о пересмотре условий сделки по ядерной программе Тегерана, передает ТАСС.

Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

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