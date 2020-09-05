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МонаВиста
МонаВиста

Трамп: США не располагают доказательствами отравления Навального

Соединенные Штаты не пока не получали доказательств отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox News.В источнике
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Комсомольская правда

Трамп впервые высказался о Навальном, а Помпео - о Белоруссии

Комсомольская правда05:00
РИА Новости

Трамп выразил доверие к выводам Германии по ситуации с Навальным

РИА Новости17:54
ТАСС

Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального

ТАСС19:15
РБК

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

РБК18:45
Интерфакс

Трамп будет недоволен, если отравление Навального подтвердится

Интерфакс18:36
RT на русском

Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русском18:14
Эхо Москвы

Трамп заявил, что не видит поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении Навального «Новичком»

Эхо Москвы10:05

Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новости13:58
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У инфицированного коронавирусом Канчельскиса поражены 20% лёгких

Бывший полузащитник сборной России по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который ныне является главным тренером узбекского «Навбахора», рассказал, как у него протекает заболевание коронавирусной инфекцией.
RT на русском15:01

Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Letnews.ru08:15

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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