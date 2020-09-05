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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Трамп заявил, что у США нет доказательств отравления Навального

США пока не располагают фактическими доказательствами о том, что произошло с Алексеем Навальным, заявил американский президент Дональд Трамп 4 сентября на пресс–конференции в Белом доме.В источнике
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Комсомольская правда

Трамп впервые высказался о Навальном, а Помпео - о Белоруссии

Комсомольская правда05:00
ТАСС

Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального

ТАСС19:15
RT на русском

Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русском18:14
Интерфакс

Трамп будет недоволен, если отравление Навального подтвердится

Интерфакс18:36
Коммерсантъ

Трамп не видит причин сомневаться в выводах Германии об отравлении Навального

Коммерсантъ18:25
РБК

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

РБК18:45
РИА Новости

Трамп выразил доверие к выводам Германии по ситуации с Навальным

РИА Новости17:54

Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию

Двадцать пятого августа Ковальковой, которая была доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской, дали десять суток административного ареста за участие в акции на проходной Минского тракторостроительного завода.
РИА Новости10:56
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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В Петербурге завели дело на мужчину, истязавшего дочь сожительницы

Санкт-Петербург, 4 сентября 2020, 17:59 — REGNUM Следователи СКР завели уголовное дело на 22-летнего жителя Санкт-Петербурга, который на протяжении нескольких месяцев систематически истязал малолетнюю дочь своей сожительницы.
REGNUMвчера в 10:59
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