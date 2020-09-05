Трамп заявил, что у США нет доказательств отравления Навального
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США пока не располагают фактическими доказательствами о том, что произошло с Алексеем Навальным, заявил американский президент Дональд Трамп 4 сентября на пресс–конференции в Белом доме.В источнике
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