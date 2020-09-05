РЛК «Заслон» будут интегрированы в новые корабли проекта 20380 ВМФ РФ

Новые военные корабли планируют оснастить радиолокационными комплексами "Заслон", которые способны обнаруживать стелс-аппараты на расстоянии 75 км, а более простые цели противника — на расстоянии до 300 км. Известно, что "Заслон" уже установлен на корветах "Ретивый" и "Строгий", строящиеся в Петербурге, и "Алдар Цыденжапов", построенном на Амурском ССЗ.