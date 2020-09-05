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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Трамп заявил, что у США нет доказательств отравления Навального

США пока не располагают фактическими доказательствами о том, что произошло с Алексеем Навальным, заявил американский президент Дональд Трамп 4 сентября на пресс–конференции в Белом доме.В источнике
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Комсомольская правда

Трамп впервые высказался о Навальном, а Помпео - о Белоруссии

Комсомольская правда05:00
Интерфакс

Трамп будет недоволен, если отравление Навального подтвердится

Интерфакс18:36
РБК

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

РБК18:45
ТАСС

Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального

ТАСС19:15
Коммерсантъ

Трамп не видит причин сомневаться в выводах Германии об отравлении Навального

Коммерсантъ18:25
РИА Новости

Трамп выразил доверие к выводам Германии по ситуации с Навальным

РИА Новости17:54
RT на русском

Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русском18:14

РЛК «Заслон» будут интегрированы в новые корабли проекта 20380 ВМФ РФ

Новые военные корабли планируют оснастить радиолокационными комплексами "Заслон", которые способны обнаруживать стелс-аппараты на расстоянии 75 км, а более простые цели противника — на расстоянии до 300 км. Известно, что "Заслон" уже установлен на корветах "Ретивый" и "Строгий", строящиеся в Петербурге, и "Алдар Цыденжапов", построенном на Амурском ССЗ.
РЛК «Заслон» будут интегрированы в новые корабли проекта 20380 ВМФ РФ
iReactor13:06
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Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают

Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы пресечь любые спекуляции насчет сохранения и развития украинского языка в республике, сообщила глава общины Анастасия Гридчина.
Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают
РИА Новостивчера в 12:30
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Под Вологдой поймали сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и дочки

В Вологодской области оперативникам удалось задержать сбежавшего из отделения полиции мужчину, признавшегося в убийстве жены и малолетней дочери, сообщает СУ СК России по Вологодской области.
РЕН ТВ12:32
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Премьер Швеции ответил на призыв остановить проект «Северный поток-2»

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на угрозы США ввести новые санкции против компаний, связанных с «Северным потоком-2», газопровод «будет достроен», а возможные ограничения Вашингтона она назвала незаконными.
Комсомольская правда08:07
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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости13:28
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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