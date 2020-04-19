Политика

ТАССТАССТрамп заявил, что у США сложились хорошие отношения с Россией

Американскому лидеру был задан вопрос о том, пытаются ли "противники США", такие как КНДР, Россия, Китай и Иран, воспользоваться ситуацией с коронавирусом в ущерб Соединенным Штатам, препятствуя осуществлению политики Вашингтона и создавая военную напряженность.
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Дональд Трамп
Я этого не вижу. Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 18:23
с чего всё началось

Трамп заявил, что у США сложились хорошие отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп не видит роста военной напряженности с Россией на фоне пандемии и убежден, что у двух стран сложились "очень хорошие отношения". Об этом он заявил в субботу на брифинге для журналистов в Белом доме.
ТАССвчера в 19:15

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Трамп оценил отношения США с Россией

RT на русскомвчера в 20:14

Трамп оценил отношения Вашингтона и Москвы

РБКвчера в 19:38

Трамп рассказал об «очень хороших отношениях» с Россией и назвал Путина джентльменом

URA.Ruвчера в 19:12

Трамп: «У нас очень хорошие отношения с Россией»

Комсомольская правдавчера в 19:17

Трамп заявил, что у США сложились хорошие отношения с Россией

ТАССвчера в 19:15

Трамп оценил отношения с Россией

Lenta.ruвчера в 19:32

Трамп: у США и России сложились хорошие отношения

Коммерсантъвчера в 18:56
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Происшествия

Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае

Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
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Политика

Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными.
RT на русском вчера в 10:09
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Культура

Скончался писатель Александр Кабаков

Российский писатель и журналист Адександр Кабаков умер в Москве на 77 году жизни.
News.ru вчера в 17:28
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Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Происшествия

В Казахстане жители села устроили погром в пустующей амбулатории

Жители казахстанского села Береке устроили погром в здании пустующей местной амбулатории, протестуя против размещения в ней обсервационного стационара для лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 00:52
Политика

Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
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Армия и оружие

США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 16 апреля в 02:33
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Общество

В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы

Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском 17 апреля в 11:26
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Происшествия

В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга

Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним было найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
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Общество

Российские военные приступили к дезинфекциям медучреждений в Сербии

Российские и сербские специалисты РХБ защиты приступили к совместному проведению дезинфекционных мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Ниша, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
ФедералПресс 00:56
Наука

Частота инфекционных болезней может указывать на развитие рака

Результаты проведенного исследования показали, что частые инфекционные заболевания могут свидетельствовать о повышении рака в будущем.
ToDay News Ufa 17 апреля в 13:13
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Политика

Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 17 апреля в 09:26
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Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
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Общество

Подсчитано число россиян старше 100 лет

Большинство россиян в возрасте 100 лет и старше живут в Москве (7,7 тысячи), Санкт-Петербурге (3,5 тысячи), Астраханской (752 человека) и Московской (689 человек) областях, а также в Краснодарском крае (413 человек).
Lenta.ru 00:17
12
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
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Общество

Режим повышенной готовности продлят в Испании до 9 мая

Испанское правительство намерено продлить режим повышенной готовности до 9 мая. Об этом заявил глава кабмина страны Педро Санчес.
News.ru вчера в 15:07
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Общество

Клиенты Сбербанка обнаружили в приложении чужие номера телефонов

Клиенты Сбербанка стали замечать чужие номера в своих профилях приложения «Сбербанк Онлайн».
Ореанда-Новости вчера в 03:05
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Шоу-бизнес

Марина Кравец рассказала о родах и рассекретила имя дочери

Отвечая на вопросы коллег, Кравец рассекретила имя дочки — девочку назвали Вероникой.
Passion.ru вчера в 10:30
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Игры

Авторы Metro: Exodus из 4A Games делают кооперативную игру на Unreal Engine 4

Вдобавок сообщается, что среди врагов будут люди, роботы и монстры.
Игромания.ру вчера в 09:42
Происшествия

В Новосибирской области выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у десяти жителей Новосибирской области, среди них - один ребенок, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 00:57
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Музыка

Звезды шоу-бизнеса собрались на концерте в поддержку врачей

Звезды мирового шоу-бизнеса собрались на концерте в поддержку медицинских работников, которые борются с эпидемией COVID-19.
Интерфакс вчера в 14:12
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Здоровье

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:39
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Экономика

США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса

Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:07
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Авто

Продают редкую «Волгу» ГАЗ-3111 с салоном из кожи крокодила

Как поясняет автор объявления, помимо кожи крокодила, салон был инкрустирован заводским эмблемами ЗИМ-12 и ГАЗ-21 Волга.
Тарантас Ньюс вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

РБК вчера в 13:40
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Общество

В Швеции ежедневно умирают 60 человек от коронавируса

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на пресс-конференции заявил, что число смертей от коронавируса держится на уровни 60-ти случаев в сутки.
Pravda.Ru 16 апреля в 09:07
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Гаджеты

В Сети появились новые изображения оболочки MIUI 12 от Xiaomi

На просторах Сети опубликованы новые изображения оболочки MIUI 12 от Xiaomi.
Актуальные Новости 16 апреля в 01:44
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Общество

Власти США закупили 20 млн масок по завышенным ценам

Американское правительство потратило более 110 млн долларов на закупку масок для медиков и медперсонала у непроверенных поставщиков по завышенным ценам.
Московский Комсомолец вчера в 23:52
Как работают Яндекс.Новости?
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