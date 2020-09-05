Трамп заявил, что у него нет доказательств отравления Навального
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Президент Соединенных Штатов отметил, что пока не располагает доказательствами причастности России к якобы имевшему место «отравлению» блогера Алексея Навального.В источнике
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