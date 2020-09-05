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Военное дело
Военное дело

Трамп заявил, что у него нет доказательств отравления Навального

Президент Соединенных Штатов отметил, что пока не располагает доказательствами причастности России к якобы имевшему место «отравлению» блогера Алексея Навального.В источнике
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Комсомольская правда

Трамп впервые высказался о Навальном, а Помпео - о Белоруссии

Комсомольская правда05:00
ТАСС

Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального

ТАСС19:15
Интерфакс

Трамп будет недоволен, если отравление Навального подтвердится

Интерфакс18:36
РБК

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

РБК18:45
Коммерсантъ

Трамп не видит причин сомневаться в выводах Германии об отравлении Навального

Коммерсантъ18:25
RT на русском

Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русском18:14
РИА Новости

Трамп выразил доверие к выводам Германии по ситуации с Навальным

РИА Новости17:54

Epic Games вновь попыталась заставить Apple вернуть Fortnite в App Store

Фото: Alex Castro / The Verge Несмотря на то, что следующее заседание суда по этому делу назначено на 28 сентября, Epic пытается убедить судью Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) выписать предписание, обязывающее Apple вернуть Fortnite в свой магазин, по крайней мере, до конца разбирательств.
3DNews07:53
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