Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов нет доказательств отравления Навального, однако в Америке не ставят под сомнение выводы Германии. Трамп пообещал изучить все документы, когда они поступят. Но он уже назвал произошедшее с Навальным трагедией.