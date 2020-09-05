Трамп заявил, что у него нет доказательств отравления Навального
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов нет доказательств отравления Навального, однако в Америке не ставят под сомнение выводы Германии. Трамп пообещал изучить все документы, когда они поступят. Но он уже назвал произошедшее с Навальным трагедией.В источнике
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