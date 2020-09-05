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Трамп заявил, что у него нет доказательств отравления Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов нет доказательств отравления Навального, однако в Америке не ставят под сомнение выводы Германии. Трамп пообещал изучить все документы, когда они поступят. Но он уже назвал произошедшее с Навальным трагедией.В источнике
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Интерфакс

Трамп будет недоволен, если отравление Навального подтвердится

Интерфакс18:36
Эхо Москвы

Трамп заявил, что не видит поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении Навального «Новичком»

Эхо Москвы10:05
ТАСС

Трамп заявил, что США не располагают доказательствами отравления Навального

ТАСС19:15
РБК

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

РБК18:45
Комсомольская правда

Трамп впервые высказался о Навальном, а Помпео - о Белоруссии

Комсомольская правда05:00
RT на русском

Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

RT на русском18:14
РИА Новости

Трамп выразил доверие к выводам Германии по ситуации с Навальным

РИА Новости17:54

Роналду пропустит матч с Хорватией из-за укуса пчелы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч с национальной командой Хорватии в Лиге Наций из-за укуса пчелы.35-летний форвард не принимал участия в последних тренировках действующих победителей турнира из-за инфекции на пальце правой ноги.
Soccer.ru07:53

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
Интерфакс08:32
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