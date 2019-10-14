Армия и оружие
Ореанда-НовостиТрамп заявил, что убрал войска из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, войска его страны «в основном» выведены из Сирии, пишет РИА Новости. Трамп также отметил, что не имеет ничего против того, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.
Читать в источнике
Оценить22
Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в 7 тысячах миль!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТК Звезда 16:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 22:57, Ашберн
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 14 по 20 октября
Овен Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги уходят, будто вода сквозь пальцы.
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека
Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Футбол
Сборная Украины обыграла португальцев и отобралась на ЕВРО-2020
Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира.
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
Музыка
Экс-солистка «Непары» вышла на сцену с новым партнером
Армия и оружие
США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции
Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.
Теннис
Даниил Медведев стал победителем турнира серии Мастерс в Шанхае
Свою победу в Шанхае Медведев воспринял весьма сдержанно. Но после игры заявил, что нашел рецепт, как стать лучшим теннисистом планеты.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
Экономика
«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей
Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Технологии
Разоблачен инструмент кибершпионажа за россиянами
Международная антивирусная компания ESET исследовала платформу Attor, которая как минимум с 2013 года шпионила за россиянами и жителями Восточной Европы.
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско главным тренером
14 октября московский "Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
Политика
Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе
В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Единоборства
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Космос
Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян
В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.
Культура
Крест Покраса Лампаса на Уралмаше попал в киноальманах о дизайне
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об отношении РФ к расширению операции Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Россия положительно относится к расширению операции «Источник мира».