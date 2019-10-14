Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в 7 тысячах миль!

Президент США Дональд Трамп заявил, войска его страны «в основном» выведены из Сирии, пишет РИА Новости. Трамп также отметил, что не имеет ничего против того, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.

Трамп заявил, что убрал войска из Сирии

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