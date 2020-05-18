Американский лидер пишет на своей странице в Twitter, что "число случаев коронавируса стремительно идет на снижение на всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями". The number of Coronavirus cases is strongly trending downward throughout the United States, with few exceptions.

Трамп заявил, что в США снижается число заражений коронавирусом

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