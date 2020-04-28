Коронавирус
Piter.tvТрамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается
Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается. Об этом глава Америки рассказал журналистам на брифинге в Белом доме. Президент США напомнил, что распространение инфекции замедляется.
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Политика
В Госдуму внесут проект о наказании чиновников за хамство
Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное - не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать", - сказал Хинштейн в эфире радиостанции "Вести ФМ".
РИА Новости 02:50
Политика
Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
Газета.Ru вчера в 19:18
Экономика
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
Российская газета 03:18
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Экономика
Акционеры ПАО «НОВАТЭК» утвердили размер дивидендов за 2019 год
Размер дивидендов вырос по сравнению с 2018 годом Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) ПАО «НОВАТЭК» приняло решение о выплате дивидендов за 2019 год.
PortNews вчера в 06:35
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Общество
Школьникам грозит запрет на использование смартфонов для обучения
Как сообщают "Известия", фраза "Использование смартфонов для онлайн-обучения должно быть полностью исключено" в документе напечатана заглавными буквами и жирным шрифтом.
РЕН ТВ вчера в 20:10
Общество
В Крыму выявили девять новых случаев коронавируса
За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:23
Путешествия
Турецкие отели откажутся от «шведского стола» после окончания пандемии
По их данным, Турция готовится к запуску внутреннего туризма в середине мая.
Эхо Москвы вчера в 09:32
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Спорт
Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году
Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.
Vprognoze.ru 03:29
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru 26 апреля в 20:43
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после взрыва в машине в Волгограде
Волгоград, 27 апреля 2020, 20:39 — REGNUM По факту хлопка в автомобиле, в результате которого пострадал мужчина, в Волгограде возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета 27 апреля.
REGNUM вчера в 13:39
Происшествия
В Оренбурге умерла пациентка с коронавирусом
Orenonline.ru 02:24
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»
Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 02:31
Политика
Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Армия и оружие
SANA: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля в районе Дамаска
iReactor вчера в 03:41
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Политика
Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском 03:02
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
Российская газета 26 апреля в 07:57
Происшествия
В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей
В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
Авто
Появились изображения серийного Nissan Ariya
Компания Nissan запатентовала в Аргентине серийный облик своего первого электрического кроссовера Ariya.
Автоновости дня вчера в 09:03
Футбол
«Барселона» предложила трех игроков в обмен на вратаря «Аякса»
По информации источника, ради трансфера 24-летнего камерунца сине-гранатовые готовы расстаться сразу с тремя своими игроками - в обмен на Онану "Барса" предложила амстердамцам Нету, Карлеса Аленью, Рики Пуча или Алекса Кольядо.
Газета.Ru 00:24
Гаджеты
Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 8T: не просто громкий
Вести.Hi-tech выяснили плюсы и минусы Xiaomi Redmi Note 8T.
Вести.Ru 03:25
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Экономика
Евросоюз: с урожайностью озимых зерновых пока не так все плохо, а может быть и лучше - эксперты
Европейское агентство мониторинга урожаев сельхозкультур (MARS) в своем апрельском отчете отмечает удовлетворительное, в целом, состояние посевов озимых зерновых культур в странах ЕС.
Зерно Он-Лайн 03:19
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor вчера в 02:31