Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается. Об этом глава Америки рассказал журналистам на брифинге в Белом доме. Президент США напомнил, что распространение инфекции замедляется.

Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается

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