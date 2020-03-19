Энергетика
RT на русскомТрамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
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с чего всё началось
США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности, заявил президент Дональд Трамп.РИА Новости13:04
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Трамп обещал вмешаться из-за разрушительной для экономики России цены нефти
Московский Комсомолец13:25
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 21:20, Ашберн
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