Армия и оружие
РИА НовостиТрамп заявил, что вывел войска из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции. Американские войска из этой страны "в основном" выведены, заявил Трамп.
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Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в 7 тысячах миль!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТК Звезда вчера в 16:08
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