Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил, что вывел войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции. Американские войска из этой страны "в основном" выведены, заявил Трамп.
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Дональд Трамп
Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в 7 тысячах миль!
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