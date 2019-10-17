Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

Слова американского лидера приводит Белый дом на странице в твиттере. "США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп. Пользователи удивились исторической безграмотности Трампа.
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Соцсети позабавило заявление Трампа о многовековом общем наследии США и Италии

Life.ruвчера в 18:17

Трамп рассказал про «общее тысячелетнее наследие» США и Италии

Вести.Ruвчера в 23:51

Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

РИА Новостивчера в 19:25

Трамп заявил, что США и Италии культурно связаны со времен Древнего Рима

Комсомольская правда01:19

Тысячи лет дружбы: Трамп сообщил о культурных контактах США с Древним Римом

Трудвчера в 13:30

Трамп заявил о политических связях США и Италии со времён Древнего Рима

Военное обозрениевчера в 12:40

Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Взгляд.рувчера в 10:19
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Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Футбол

Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

Вести.Ru вчера в 06:07
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
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Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

RT на русском вчера в 09:13
Происшествия

Барселону сотрясают новые беспорядки и акции протеста

Первый канал 00:04
Политика

Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17

Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.
РИА Новости вчера в 21:09
Политика

Пушков прокомментировал требование Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского представителя в контактной группе по Донбассу о необходимости роспуска самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Профиль 16 октября в 02:42
Здоровье

Травматологи Челябинска уволились из больницы

Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан вчера в 01:21
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Футбол

Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией

Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
News.ru вчера в 14:04
Происшествия

В Мексике сына наркобарона Коротышки задержали после уличных боев

МИР 24 вчера в 23:52
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

RT на русском вчера в 06:13
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака

Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес

Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера

Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже.
Wday.ru 01:18
Шоу-бизнес

Дочь Пескова выходит за мужчину на 10 лет старше

Накануне у двух самых дорогих, по словам Лизы, были дни рождения — у отца и возлюбленного, с которым они в отношениях уже пару лет.
Рамблер вчера в 00:46
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Lenta.ru вчера в 13:44
Общество

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

Как отмечает газета, одной из причин такого решения стало взимание вознаграждения «за услугу по предоставлению сведений в бюро кредитных историй, оказывая которую общество действовало исключительно в собственных интересах».
РБК 01:44
Политика

США вводят пошлины на европейские товары

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Футбол

Месси: не люблю говорить о себе, как это делают Роналду и Ибрагимович

Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что, в отличие от Криштиану Роналду («Ювентус») и Златана Ибрагимовича («Лос-Анджелес Гэлакси»), он не любит говорить о себе.
Чемпионат вчера в 12:55
Футбол

Жена Акинфеева рассказала о ссорах

Газета.Ru вчера в 11:46
Недвижимость

Коллекторы активно пытаются скупать ипотечные долги россиян. Должников выселят принудительно

Коллекторы начали активно интересоваться покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными. На тренд обратил внимание «Коммерсантъ».
Фонтанка.Ру 01:10
Кино

Звезда «Игры престолов» может сыграть главную роль в «Матрице 4»

Культуромания вчера в 06:07
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Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута

Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан вчера в 00:29
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Общество

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
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Серджо Маттарелла
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Итальянский государственный деятель, юрист, политик, действующий президент Италии c 3 февраля 2015 года. Член шести составов правительства Италии в 1987-1990 и 1998-2001 годах, судья Конституционного суда Италии.
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