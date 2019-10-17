Политика
РИА НовостиТрамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
Слова американского лидера приводит Белый дом на странице в твиттере. "США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп. Пользователи удивились исторической безграмотности Трампа.
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Трамп заявил о политических связях США и Италии со времён Древнего Рима
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Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Происшествия
Барселону сотрясают новые беспорядки и акции протеста
Политика
Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17
Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.
Политика
Пушков прокомментировал требование Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского представителя в контактной группе по Донбассу о необходимости роспуска самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Футбол
Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией
Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
Происшествия
В Мексике сына наркобарона Коротышки задержали после уличных боев
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Политика
Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета
К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Шоу-бизнес
Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже.
Шоу-бизнес
Дочь Пескова выходит за мужчину на 10 лет старше
Накануне у двух самых дорогих, по словам Лизы, были дни рождения — у отца и возлюбленного, с которым они в отношениях уже пару лет.
Армия и оружие
Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии
Общество
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как отмечает газета, одной из причин такого решения стало взимание вознаграждения «за услугу по предоставлению сведений в бюро кредитных историй, оказывая которую общество действовало исключительно в собственных интересах».
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
Футбол
Месси: не люблю говорить о себе, как это делают Роналду и Ибрагимович
Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что, в отличие от Криштиану Роналду («Ювентус») и Златана Ибрагимовича («Лос-Анджелес Гэлакси»), он не любит говорить о себе.
Футбол
Жена Акинфеева рассказала о ссорах
Недвижимость
Коллекторы активно пытаются скупать ипотечные долги россиян. Должников выселят принудительно
Коллекторы начали активно интересоваться покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными. На тренд обратил внимание «Коммерсантъ».
Кино
Звезда «Игры престолов» может сыграть главную роль в «Матрице 4»
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Общество
Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).