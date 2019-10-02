Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

Слова американского лидера приводит Белый дом на странице в твиттере. "США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп. Пользователи удивились исторической безграмотности Трампа.
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Трамп заявил о культурных связях США и Италии «со времен Древнего Рима»

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Трамп похвастался связью США и Италии со времён Древнего Рима

Life.ruвчера в 18:17

Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

РИА Новостивчера в 19:25

Трамп сообщил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

РБК01:47

Тысячи лет дружбы: Трамп сообщил о культурных контактах США с Древним Римом

Трудвчера в 13:30

Трамп заявил о политических связях США и Италии со времён Древнего Рима

Военное обозрениевчера в 12:40

Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Взгляд.рувчера в 10:19
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Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

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В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
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Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона.
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Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
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Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

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Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
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Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите

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В Сети появилось видео вылупления подаренного Путиным редкого кречета

Появилось видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета. Сейчас крупная белая птица находится в Саудовской Аравии.
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Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
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Lenta.ru 04:00
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Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске

В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

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Ultra и 1080P: опубликованы 50 минут видео геймплея Warcraft III: Reforged

В сеть выложили около 50 минут видео геймплея бета-версии игры Warcraft III: Reforged.
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Серджо Маттарелла
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Итальянский государственный деятель, юрист, политик, действующий президент Италии c 3 февраля 2015 года. Член шести составов правительства Италии в 1987-1990 и 1998-2001 годах, судья Конституционного суда Италии.
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