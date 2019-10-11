Политика
ИнтерфаксТрамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу американское телевидение.
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Кино
Marvel планирует снять женское супергеройское кино
По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.
Говорит Москва вчера в 03:24
Футбол
Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)
Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 17:00
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:39
Хоккей
Загитова посетила матч «Ак Барс» — ЦСКА
Спорт-Экспресс 16:31
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 02:24
Спорт
Российские паралимпийцы получили приглашение на Паралимпиаду-2020
Российские паралимпийцы смогут выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
Sport.ru 16:45
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ вчера в 01:12
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Экономика
В 2020 году Китай пустит на свой рынок иностранный капитал
К декабрю 2020 года власти Пекина окончательно снимут запрет на иностранное владение китайскими финансовыми компаниями.
Новостной фронт 16:59
Политика
Трамп разрешит Минфину США вводить санкции в отношении Турции
Президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому Министерство финансов США сможет вводить санкции в отношении Турции за действия в Сирии.
Вести.Ru 14:51
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Происшествия
25 миллионов рублей суд взыскал с контрактника за сломанную пушку
В июле Ставропольский гарнизонный суд постановил взыскать 17 миллионов рублей с военнослужащего Романа Еланского, который во время службы по контракту повредил боевую машину «Панцирь-С».
Новые Известия вчера в 05:59
Армия и оружие
В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев
Такова была договоренность с Евросоюзом. Теперь Эрдоган пригрозил пустить их в Европу.
Аргументы недели 08:38
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
78.ru вчера в 06:24
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне
Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
RT на русском 14:17
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru 16:09
Гаджеты
Специалисты DxOMark впервые назвали смартфоны с лучшим звуком
DxOMark занимается тестированием камер смартфонов и фотоаппаратов.
Газета DAILY 13:10
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Армия и оружие
ВВС Турции по ошибке нанесли удар по базе спецназа США в Сирии
Военно-воздушные силы Турции ошиблись и нанесли удар по полевой базе спецназа Соединенных Штатов в Сирии.
Народные новости 16:47
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Политика
Зеленский считает отсутствие авиасообщения с Россией странным
Life.ru вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем
Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
Комсомольская правда 07:35
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru 08:31
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Юлия Барановская в слезах рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками неприятной новостью.
Телепрограмма 13:06