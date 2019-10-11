Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу американское телевидение.

Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

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