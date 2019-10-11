Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
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