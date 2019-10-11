Политика
ИнтерфаксТрамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия 21:05
Культура
Косплеершу дисквалифицировали за «блэкфейс» с образом Pyke
Французскую модель Элис Ливанарт дисквалифицировали с финального этапа конкурса EuroCosplay.
CyberSport.ru 04:40
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Sport24.ru вчера в 22:51
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Музыка
Хоккеисты Овечкин и Тарасенко снялись в новом клипе группы Green Day
VSE42.RU вчера в 22:43
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Происшествия
В Саратове найдено тело пропавшей Лизы Киселевой
Девятилетняя жительница Саратова Лиза Киселева 9 октября вышла из дома в школу и пропала.
ТК Звезда вчера в 19:16
Происшествия
В Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек
В посёлке Саган-Нур в Мухоршибирском районе Бурятии произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей.
RT на русском 23:15
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец 11:31
Теннис
Медведев поделился ожиданиями от матча с Циципасом
Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий перед игрой с греком Стефаносом Циципасом в рамках полуфинального матча турнира в Шанхае.
ProstoProSport 07:56
Футбол
Гол Головина признан лучшим моментом дня в отборе Евро-2020
Гол хавбека сборной России Александра Головина в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии признан лучшим моментом дня по итогам матчей турнира.
Газета.Ru 22:16
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов
На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК вчера в 18:32
Политика
Зеленский считает звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои звонки российскому президенту Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию ситуации в Донбассе.
Мой Брянск 01:14
Политика
Якутский шаман Габышев решил возобновить поход на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, чей поход на Москву недавно прервали силовики, заявил, что готов его возобновить.
Московский Комсомолец вчера в 08:14
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета 16:32
Армия и оружие
Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии
«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
RT на русском 20:21
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет АН-12
Сегодня, 10 октября, в Екатеринбурге военный самолет АН-12 выполнил экстренную аварийную посадку в аэропорту Кольцово.
Южный Федеральный вчера в 03:52
Общество
В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета 20:27
Политика
Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
REGNUM 14:18
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Единоборства
Уизерспун перевесил Усика на 12 кг, Бивол оказался легче Кастильо
Соперником украинца станет Чезз Уизерспун. В результате взвешивания вес Уизерспуна составил 109,7 кг, тогда как Усика — 97,5 кг.
Sport24.ru 18:44
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru вчера в 02:55
Экономика
ФРС США возвращается к скупке активов
Федеральная резервная система (ФРС) США будет ежемесячно покупать казначейские бумаги на $60 млрд, что не делала с 2014 года.
News.ru 22:30
Кино
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите
Чита.Ру 09 октября в 23:54