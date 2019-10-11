Политика
ИнтерфаксТрамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
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Наука
Скорость ходьбы рассказала о старении мозга
Исследование почти тысячи жителей Новой Зеландии показало, что скорость ходьбы связана со старением мозга: у людей с медленной походкой он оказался старше.
ТАСС Наука 12:06
Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета 21:31
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 02:24
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража.
Москва 24 04:37
Общество
В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета 20:27
Политика
Путин и глава Туркменистана обсудили поставки автомобилей Aurus
Президент России Владимир Путин и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили поставку в республику автомобилей Aurus.
Известия 06:47
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 21:25
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные у Керченского пролива
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия вернет украинские корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре 2018 года, в ближайшее время.
Мойка78 вчера в 19:37
Политика
Военным собираются поднять зарплаты и пенсии
В комитете по обороне Госдумы сообщили о намерении ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год, внести поправку об индексации пенсий и зарплат военных, а также гражданского персонала воинских частей.
Pressa40 06:42
Армия и оружие
Эрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не отступит и не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, передает NTV.
РБК 15:40
Экономика
Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Гаджеты
Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace
Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
ITZine.ru вчера в 06:02
Наука
На WCIT в Ереване симфонический оркестр исполнил композицию, написанную ИИ
Naked Science 07 октября в 05:58
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:39
Технологии
Роскомнадзор сообщил: Sony PlayStation не нуждается в российском рынке
Пресс-конференция между Роскомнадзором и студентами внесла ясность в ситуацию между Sony PlayStation и российским сегментом рынка.
Goroday.ru 14:42
Политика
Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход на Москву
Афиша Daily вчера в 11:35
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News вчера в 08:10
Энергетика
Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».
Gazeta.SPb 09 октября в 06:50
Общество
Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
Шоу-бизнес
Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53