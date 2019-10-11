Политика
ИнтерфаксТрамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
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Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Армия и оружие
Rzeczpospolita (Польша): Трамп предал курдов. Предаст и Польшу? (Rzeczpospolita)
США жестко кинули своего союзника на Ближнем Востоке — сирийских курдов.
ИноСМИ вчера в 11:30
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Единоборства
Тайсон Фьюри подерется с рестлером
Lenta.ru 17:31
Политика
Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите СНГ.
Вечерняя Москва 06:08
Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
OAnews вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Здоровье
Почти 1,5 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа
В сентябре на территории Подмосковья стартовала прививочная кампания против гриппа.
Вести Подмосковья 07:17
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Армия и оружие
Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»
Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Политическая Экспертиза 07:39
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 09:16
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Наука
Солнечный свет оказался неожиданно эффективен для разложения пластика
Московский Комсомолец 11:06
Футбол
Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро
Национальная сборная страны одержала свою первую победу в истории в рамках отборочных турниров чемпионатов Европы.
Sport24.ru 17:14
Футбол
Канделаки объяснила «включение» иранца Азмуна в состав сборной России
Азмун накануне оформил хет-трик в составе сборной Ирана. Его команда в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 разгромила Камбоджу.
РБК 10:19
Общество
Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
Происшествия
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках
После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.
Столица на Онего вчера в 06:23
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Политика
Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
Труд 15:35
Наука
На WCIT в Ереване симфонический оркестр исполнил композицию, написанную ИИ
Naked Science 07 октября в 05:58
Авто
Porsche построит электрический Macan на платформе Taycan
Коммерсантъ 10:22
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru 16:09